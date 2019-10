MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Fluchtversuch brachte nichts: In der Fährstraße hat eine Polizeistreife Donnerstag, gegen 22 Uhr, einen Citroen gestoppt, weil sich an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen befanden. "Der Fahrer versuchte, über den Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu flüchten", sagte am Freitag eine Polizeisprecherin. Allerdings blieb die Flucht erfolglos. Warum der Mann mit der Polizei nichts zu tun haben wollte, stellte sich nach und nach heraus: Die Überprüfung der Autos ergab, dass dieses bereits seit 2017 stillgelegt ist. Der Fahrer stand unter Einfluss von Drogen, musste zur Blutprobe ins Krankenhaus Eisenhüttenstadt. Der Mann besaß darüber hinaus keine Fahrerlaubnis. "Das wird mehrere Anzeigen nach sich ziehen", erklärte die Polizeisprecherin.