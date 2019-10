Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Wenn bei uns mehrere Klassen im Internet arbeiten wollen, wird es auch hier im Büro ganz schön schwierig." Sandra Wendt, die Leiterin der Schöneicher Storchenschule, hat mit der Gemeinde, dem Schulträger, längst geklärt, was mit dem Geld aus dem Digitalpakt gemacht werden soll: "Wir brauchen eine stärkere Datenleitung."

Zurzeit sitzen vielerorts Schulleiter mit den Vertretern ihres Trägers zusammen und beraten, welche Anträge sie stellen wollen. Mit dem im Sommer beschlossenen Digitalpakt wird ein Füllhorn über die Einrichtungen ausgeschüttet: 20 000 Euro Sockelbetrag pro Schule zuzüglich dreistellige Summen pro Schüler, die von 409 an allgemeinbildenden öffentlichen Schulen bis 612 Euro an Oberstufenzentren reichen – das sind die wichtigsten Eckdaten. Ein vom Kabinett beschlossener Entwurf, im Internet veröffentlicht, nennt eine Summe für jede Brandenburger Schule. So bekommt die Spreenhagener Grundschule 78 078, das Bechstein-Gymnasium 352 517 Euro.

Wie seine Schöneicher Kollegin Wendt freut sich Sebastian Witt, Leiter der Löcknitz-Grundschule in Erkner, auf eine bessere IT-Ausstattung. Dabei ist sein Haus, vor allem im provisorischen Container auf dem Hof, gut ausgerüstet. Dort können die Lehrer in allen Räumen an den sogenannten Whiteboards arbeiten. An diesen interaktiven Tafeln, sagt Lehrerin Juliane Exner, ist es ein Leichtes, den Kindern mal eben ein Gemälde von van Gogh zu zeigen. Es lässt sich aber auch ein Geodreieck einblenden. Was mit den in Aussicht gestellten 241 678 Euro beschafft wird, müsse man noch genau überlegen, sagt Witt. Die Mittel sind vor allem für Infrastruktur da. Mehr digitale Tafeln sind für den Schulleiter ebenso ein Thema wie an den meisten Grundschulen im Raum Erkner. Bisher sind sie vor allem in Fachräumen vorhanden. In der Woltersdorfer Grundschule am Weinberg hat sich das Kollegium nach Aussage von Schulleiter Claus-Dieter Stahl entschieden, in den ersten drei Jahrgängen weiter mit der Kreidetafel zu arbeiten. "Ich als älterer Lehrer vermisse die auch manchmal"; räumt Stahl ein. Er hofft zudem, dass es auch eine Möglichkeit gibt, Endgeräte zu finanzieren. Insgesamt sieht Stahl seine Schule indes sehr gut ausgestattet. Es sei ein bisschen ärgerlich, meint er, dass mit dem Digitalpakt die Träger bestraft würden, die wie Woltersdorf schon vorher viel für ihre Schüler getan hätten.

W-Lan-Netz hat Vorrang

An den weiterführenden Schulen, in der Regel in Trägerschaft des Kreises, wird es vorrangig darum gehen, die Häuser mit einem W-Lan-Netz auszustatten, sagt Roland Pilz, der Leiter des Schulverwaltungsamts. Besonders wichtig sei das am Oberstufenzentrum Palmnicken. Dort laufe gerade eine Ausschreibung, um endlich die Leitung zu verstärken und damit die Voraussetzung für W-Lan zu schaffen. Man müsse noch überlegen, ob das dann auch Schüler mit ihren Geräten nutzen könnten. "Es scheint sinnvoll, dass die mit ihren Handys mal was nachsehen können", sagt Pilz.

Etwas Skepsis gegenüber der Offensive lässt der Woltersdorfer Schulleiter erkennen. Er erinnert an die seinerzeit geförderten Computerkabinette, die es zum Teil auch noch gibt. "Danach hat man die Kommunen allein gelassen." Arbeit mit dem Computer zieht sich längst durch alle Fächer. Deshalb will Stahl auch gar kein Computerkabinett mehr.