Annemarie Diehr, Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Mit der Hand wischt Jan Altmann über den Bildschirm; die Buchstaben, die er gerade geschrieben hat, verschwinden. "Es stimmt nicht, dass die Schüler nicht mehr Schreiben lernen", sagt er. Im Gegenteil: Mit elektronischen Tafeln, sogenannten Smartboards, würden sich für seinen Unterricht in der 1. Klasse an der Gerhard-Goßmann-Grundschule in Fürstenwalde viele neue Möglichkeiten eröffnen. Die Hälfte der 18 Räume ist bereits mit Smartboards ausgestattet, der Rest soll folgen.

Da kommt der "Digitalpakt Schule", eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern, gerade richtig. Bis 2024 werden deutschlandweit fünf Milliarden Euro aus dem Sondervermögen "Digitale Infrastruktur" zur Ausstattung von Schulen in öffentlicher Trägerschaft zur Verfügung gestellt. Ein Eigenanteil von zehn Prozent ist von den Kommunen aufzubringen.

In Fürstenwalde profitieren die vier städtischen Grundschulen von der Förderung. Sie erhalten jeweils einen Sockelbetrag von 20 000 Euro sowie 409 Euro je Schüler. Insgesamt gehe es um 709 860 Euro, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Das Geld fließe aber nicht einfach so, sondern müsse bis März 2020 bei der ILB beantragt werden. "Dafür sind die Schulen aufgefordert, ein technisch-pädagogisches Konzept zu erstellen", so Trilling. Dabei gehe es um die grundsätzliche Ausrichtung der Schule in Sachen Digitales.

Schulleiterin Ines Tesch hat ein solches Konzept längst parat. Seit dem Schuljahr 2017/18 ist die Sigmund-Jähn-Grundschule eine sogenannte Netzwerkschule "medienfit" und darf Fördermittel des Landes in Anspruch nehmen, um Medienbildung zu betreiben. Knapp 39 000 Euro (20 000 Euro je Schule und 63 Euro je Schüler) standen dafür in der Vergangenheit zur Verfügung. Die Goßmanngrundschule, ebenfalls "medienfit", erhielt 48 000 Euro. Aus den Mitteln des "Digitalpakts" sollen unter anderem Tablets angeschafft werden, sagt Ines Tesch, damit ihre Schüler über W-Lan auf die bereits vorhandene Schul-Cloud (engl. für Wolke) zugreifen können, wo unter anderem Lehrmaterialien hinterlegt sind.

"Wenn bei uns mehrere Klassen im Internet arbeiten wollen, wird es auch hier im Büro ganz schön schwierig." Sandra Wendt, die Leiterin der Schöneicher Storchenschule, hat mit der Gemeinde, dem Schulträger, längst geklärt, was mit dem Geld aus dem Digitalpakt gemacht werden soll: "Wir brauchen eine stärkere Datenleitung."

Schul-WLAN als Überlegung

Noch etwas stärker als Grundschulen können weiterführende Schulen vom "Digitalpakt" profitieren. So erhalten Oberstufenzentren zusätzlich zum Sockelbetrag von 20.0000 Euro 612 Euro je Schüler. Ein vom Kabinett beschlossener Entwurf, im Internet veröffentlicht, nennt eine Summe für jede Brandenburger Schule. So bekommt die Spreenhagener Grundschule 78 078, das Bechstein-Gymnasium in Erkner 352 517 Euro.

An den weiterführenden Schulen, in der Regel in der Trägerschaft des Kreises, wird es vorrangig darum gehen, die Häuser mit einem schulischen WLAN-Netz auszustatten, sagt Roland Pilz, Leiter des Schulverwaltungsamts. Besonders wichtig sei das am Oberstufenzentrum Palmnicken. Dort laufe gerade eine Ausschreibung, um endlich die Leitung zu verstärken und damit die Voraussetzung für WLAN zu schaffen. Man müsse noch überlegen, ob das dann auch Schüler mit ihren Geräten nutzen könnten. "Es scheint sinnvoll, dass die mit ihren Handys mal was nachsehen können", sagt Pilz.