Matthias Schwarz

Marco Biste, einziger sogenannter ID-Judoka bei Blau-Weiß (ID steht für "intellectual disability"), hat in der Hauptstadt einen großen Erfolg gefeiert.

Biste erlernt aufgrund seiner Behinderung den Sport langsamer als andere Judoka. Bestimmte Techniken sind gar nicht erlaubt. Er trainiert ganz normal in der Jugend-/Erwachsenengruppe des TSV und lernt so automatisch, seinen Bewegungen und Impulsen zu folgen. Seine ersten Erfahrungen im Wettkampf sammelte er mit einem 7. Platz bei den Deutschen Meisterschaften 2018. Bei den Offenen Berliner Meisterschaften im ID-Judo war nun Gelegenheit, das neu Erlernte anzuwenden. Marco Biste lieferte eine grandiose Siegesserie und gewann die Goldmedaille.

Seine Gewichtsklasse war gut besetzt. Durch drei Runden kämpfte sich der Oderstädter bis ins Finale. Der Berliner Lukas Becker landete vor dem TSVer auf dem Bauch – Marco drehte ihn in die Festhaltetechnik, was ihm gar nicht so leicht fiel. Der zweite Angriff (Kniestopptechnik) war schon ausgefeilter und endete in einem Handwurf (Tai Otoshi).

Wichtiges Training als Zugabe

Nachdem Biste im zweiten Kampf mit der gleichen Spezialtechnik punktete, schien der bullige Osman Aydogdu (TSV Spandau) den Spieß umdrehen zu können. Gut, dass der Schwedter ein Ohr für die Stimme des Trainers am Mattenrand hatte – es gelang ein Ippon zum nächsten Sieg. Es folgte das spannende Finale gegen den deutlich jüngeren, aber nicht unerfahrenen Achmed Schawhalow aus Berlin. Marco Biste setzte sich durch und holte nach zwei Wertungen kurz vor dem Zeitaus die Goldmedaille und den Titel "Berliner Meister".

Für den Schwedter war der Tag aber noch nicht zu Ende. Er ließ sich durch den Trainer überzeugen, noch gegen den Spandauer Sebastian Fasel Trainingskämpfe zu absolvieren. Auch wenn er dem zehn Kilogramm schwereren Fasel unterlag, sammelte er dabei wertvolle Erfahrungen. Fasel erwähnte zudem, dass er in den nächsten zwei Jahren seinen 1. Dan im ID-Judo ablegen möchte. Ein hohes Ziel, dem sich auch der Oderstädter stellen wird?