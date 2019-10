Ricardo Steinicke

Bernau Mit einem Heimspiel am Sonnabend ab 19 Uhr starten die ProB-Basketballer von Lok Bernau in den Oktober. Sie empfangen die Iserlohn Kangaroos zum dritten Saisonspiel. Beide Teams haben nach zwei Spieltagen jeweils einen Sieg auf dem Konto.

Nach dem fulminanten 91:59-Sieg gegen Bochum vor zwei Wochen und der denkbar knappen 76:78-Niederlage in Münster am vergangenen Wochenende, hat das junge, neu formierte Benauer Team einen selbstbewussten Auftakt hingelegt. Am Samstag können die Schützlinge von Lok-Trainer René Schilling gegen die Iserlohn Kangaroos daran anknüpfen.

Die Iserlohn Kangaroos zählen zu den Urgesteinen der Liga. In den vergangenen Jahren hatten die Sauerländer stets ein Abo auf die Playoffs gebucht und hatten sich die Teilnahme meist auch mit einer Spitzenposition verdient. Auch in diesem Jahr hat das Team von Trainer Milos Stankovic wieder die vorderen Plätze in der Tabelle anvisiert. Nach einer 69:77-Niederlage im NRW-Derby bei den EN Baskets Schwelm zum Saisonstart, haben die Iserlohner letzte Woche Fahrt aufgenommen und gegen die BSW Sixers mit 79:68 gewonnen.

Gäste haben sich gut verstärkt

Die Mannschaft der Gäste aus Iserlohn hat sich im Sommer auf einigen Positionen verändert. Bekannte Gesichter aus der letzten Saison sind der kroatische Center Jozo Brkic (16 Punkte pro Spiel), der ehemalige BBL-Spieler Malte Schwarz (MBC, Göttingen) sowie auch sein Bruder Kristof Schwarz.

ProA-Erfahrung an Bord

Im Doppelpack wechselten Dennis Teucher und Chis Frazier von den Rostock Seawolves (ProA) nach Iserlohn. Ebenfalls aus der ProA von den Tigers Tübingen kam Power Forward Elijah Allen, dem letzte Woche mit 19 Punkten und elf Rebounds gegen die BSW Sixers ein Double-Double gelang.

Die Bernauer erwartet auf dem Feld ein sehr erfahrenes und stark besetztes Team als Gegner. Entsprechend sieht Lok-Coach René Schilling sein junges Team vor einer weiteren umkämpften Partie. "Wir haben in den bisherigen Spielen gezeigt, dass wir uns als junge Mannschaft gegen jedes Team der Liga die Chance auf einen Sieg erarbeiten können. Um diese Chance dann auch konsequent zu nutzen, müssen wir aber die Zahl unserer Ballverluste reduzieren. Das wird auf jeden Fall gegen Iserlohn nötig sein", ist er vorgewarnt.

Tickets auch online erhältlich

Der Einlass und die Abendkasse öffnen am Sonnabend ab 18 Uhr. Tickets für die Heimspiele sind online im Ticketshop unter www.ssv-lok-bernau.de/tickets erhältlich.