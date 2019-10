Matthias Braun

Frankfurt (Oder) Mit einem ungefährdeten 36:26 (20:12)-Erfolg über den Hannoverschen SC haben die Handball-Frauen des Frankfurter HC am Donnerstag den zweiten Saisonsieg in der dritten Liga Nord eingefahren und ihre Feiertagsaufgabe souverän gemeistert.

Dank eines Schlussspurts zum Ende der ersten Halbzeit betrug der Vorsprung zur Pause bereits acht Tore. Erfolgreichste Torschützen waren Michéle Dürrwald (14 Tore) und Monika Odrowska, die sieben Mal traf.

Gastgeber spielt konsequenter

Von Beginn an übernahmen die Oderstädterinnen vor 609 Zuschauern in der gut gefüllten Brandenburg-Halle die Initiative und lagen schnell 5:2 vorn (8.). Mandy Schneider im Tor hielt zunächst gut und in der Offensive drückten insbesondere die beiden Rückraumschützen Monika Odrowska und Michéle Dürrwald dem Frankfurter Spiel ihren Stempel auf. Die Gäste agierten teils zu überhastet und ungenau im schnellen Spiel nach vorn. Die Schützlinge von FHC-Trainer Wolfgang Pötzsch waren da konsequenter und nutzten ihre Möglichkeiten besser (14:9/22.).

Nachdem die Gastgeberinnen mit einem 5-Tore-Lauf binnen der letzten drei Minuten des ersten Durchgangs auf 20:12 davongezogen waren, deutete sich bereits eine Vorentscheidung an. "Es war das erwartet schwere Spiel", gestand FHC-Kapitän Kathleen Müller. "Hannover hat wie angekündigt einen recht unkontrollierten Handball gespielt. Das war schon neu und schwierig für uns, sich darauf einzustellen. Im Laufe des Spiels haben wir das aber gut in den Griff bekommen."

Starke Paraden der Torhüterin

Valeryia Kurliandchyk, die nach einer guten Viertelstunde Schneider im FHC-Gehäuse abgelöst hatte, entschärfte nach dem Wechsel gleich zwei Tempogegenstöße und mehrere Wurfversuche der Gäste. Kontinuierlich bauten ihre Vorderleute daraufhin den Vorsprung in den nächsten zehn Minuten aus (26:15/40.).

Der FHC hatte das Spiel nun vollständig unter Kontrolle (30:17/47.), ließ jedoch angesichts der deutlichen Führung einige Konzentrationsmängel in Abwehr und Angriff erkennen. Der Sieg geriet dadurch aber nie in Gefahr. Wolfgang Pötzsch räumte allen Spielerinnen Einsatzzeiten ein und der 36:26-Erfolg für den FHC nach dem finalen Treffer von Monika Odrowska spiegelte das Kräfteverhältnis am Ende leistungsgerecht wieder.

"Glückwunsch an meine Mannschaft zum Sieg und für die geforderte Reaktion auf das Spiel in Buxtehude", resümierte Pötzsch. "Bei so einer gut gefüllten Halle macht Handball einfach Spaß. Ich hätte mir aus unserer Sicht ein paar weniger Fehler gewünscht, aber mit dem Ergebnis kann ich gut leben."

Gäste-Trainer Thomas Löw erklärte, dass sein Team noch in der Lernphase sei. "Ich glaube, jeder hat gesehen, dass in meiner Mannschaft viel Potenzial steckt, aber manchmal kriegt man das nicht wie gewünscht umgesetzt."

Frankfurter HC: Mandy Schneider, Valeryia Kurliandchyk – Anja Ziemer 5 (0/1), Julia Hinz, Cora Bertram, Kamila Szczecina 1, Michelle Strauß 3 (1/1), Jessica Jander 2, Monika Odrowska 7 (2/3), Michéle Dürrwald 14, Kathleen Müller 3, Pauline Wagner 1

Siebenmeter: FHC 5/3, HSC 4/2 – Zeitstrafen: FHC 1, HSC 3 – Schiedsrichter: Jennifer Eckert, Maria Ludwig (Leipzig) – Zuschauer: 609