Olav Schröder

Werneuchen (MOZ) Der "maßvolle" Entwurf eines Berliner Architektenbüros hat den ersten Preis im Wettbewerb für den Neubau der Grundschule "Im Rosenpark in Werneuchen erhalten. Auf dem Schulgrundstück "bleibt der Charakter eines Waldes so erhalten, dass die Schüler weiterhin einen Schulhof im Wald haben können", unterstreicht die Jury des Wettbewerbs in ihrer Beurteilung. Der "kleine Fußabdruck" – in diesem Fall die vergleichsweise Grundfläche des Neubaus – wird insbesondere aus Denkmalschutzgründen positiv bewertet. Der Preis ist mit 35 000 Euro dotiert. Das Architektenbüro Numrich, Albrecht und Klumpp hat einen zwei-, teilweise dreigeschossigen Neubau entworfen. Das Büro ist auf den Schul- sowie Sporthallenbau spezialisiert. In Panketal hat es beispielsweise den neuen Hort in Schwanebeck sowie die Dreifeld-Sporthalle entworfen. In Eberswalde und Strausberg wurden weitere Projekte des Büros realisiert, beispielsweise der Umbau und die Sanierung des Bürgerbildungszentrums "Amadeu Antonio".

Die Kapazitäten des bestehende Gebäudes sind ausgeschöpft, seit die Schüler teilweise schon in Containern unterrichtet werden. Seit Langem wurde daher auch vor dem Hintergrund des Einwohnerwachstums in Werneuchen über neue Möglichkeiten diskutiert.

Der Neubau des Preisträgers besteht aus drei rechteckigen Gebäudeteilen mit unterschiedlichen Geschosshöhen. Da sie ineinandergefügt sind, werden gleichsam mehrere Gebäudeflügel ausgebildet.

Die unterschiedlichen Jahrgangsstufen sind in sogenannten Clustern aus jeweils vier Klassenräumen organisiert. Dahinter steht als pädagogisches Konzept, überschaubare Einheiten zu schaffen und Kooperationen der Schüler zu ermöglichen.

Für den Haupteingang wird ein neuer Platz zwischen dem bestehenden Gebäude und dem Neubau geschaffen. Dazwischen könnte, wie von der Schule gewünscht, eine überdachte Verbindung entstehen.

Mit der Durchführung des Wettbewerbs habe die Stadt Neuland betreten, sagte Bürgermeister Burkhard Horn (Linke). Es sei "beeindruckt, wie tiefgründig die Fachleute in der Jury" die Vorschläge von insgesamt 13 Büros erörtert hätten. "Die Bedingungen für die Schule und den Hort verbessern sich, auch für dem Hintergrund eines weiteren, wenn auch etwas abschwächten Einwohnerwachstums", so Horn. Die Entscheidung sei jetzt dringend erforderlich gewesen. Die Lernbedingungen in dem modernen Gebäude seien ideal. Auch der Weg zum Hort sei nur kurz.

Die Aula erhält einen separaten Zugang für außerschulische Veranstaltungen. Das erweitert das Angebot von Veranstaltungsräumen in der Stadt auch für die Einwohner, unterstrich Thomas Gill (SPD) ein Anliegen, das auch von der Schule unterstützt wird, wie Schulleiterin Heike Hansch sagt.

"Wenn alles klappt, dann könnte der Neubau im September 2021 mit dem Schuljahresbeginn eröffnet werden", sagt Horn, fügt aber auch hinzu: "Das ist schon ein sehr ehrgeiziger Termin." Der Entwurf bewege sich in dem Kostenrahmen von rund 12,5 Millionen Euro für den Neubau. Kommt noch die Ausstattung hinzu, wird nach heutigem Stand mit insgesamt 17 Millionen Euro gerechnet, so Horn. Die Finanzierung sei im Haushalt berücksichtigt. Eine Kreditaufnahme sei dafür aber erforderlich.

Mehr als 20 Schulen hat das Büro bisher geplant. "Jede Schule ist anders", sagt Architekt Arthur Numrich. "In den zurückliegenden 20 Jahren hat sich allein in der Pädagogik viel getan und das schlägt sich natürlich auch in den Schulgebäuden nieder. Vor 20 Jahren waren Cluster noch unbekannt."

Änderungen eingeplant

Der Entwurf in seiner jetzigen Form ist dabei keineswegs als endgültig anzusehen. Die Schule, die Stadt Werneuchen und das Architektenbüro legen Wert auf eine enge Zusammenarbeit, so dass noch weitere Wünsche eingearbeitet werden können. Als Vorgaben für den Architekturwettbewerb dienten Angaben zum Grundstück, zum Raum- und Funktionsprogramm und zur Denkmalpflege. Die Schule war bei der Erarbeitung dieser Vorgaben bereits beteiligt. Schüler wurden in Workshops einbezogen.

Eine öffentliche Präsentation aller Wettbewerbsbeiträge wird für Oktober vorbereitet.