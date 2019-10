BRAWO

Brandenburg an der Havel Der Brandenburger Modellbahnfreunde laden am Donnerstag, 10. Oktober, um 13.30 Uhr zur Eröffnung der diesjährigen "Brandenburger Modellbahntage" in die St. Johanniskirche ein.

Bis zum 13. Oktober präsentieren sich hier auf den 450 Quadratmetern Ausstellungsfläche diverse Modelleisenbahner und Vereine aus der Havelstadt um Umgebung, aber auch aus Luckenwalde, Magdeburg, Waren und Rathenow mit den unterschiedlichsten Spurgrößen, Bahntypen und Themengebieten, von der Heimanlage bis zur großen Vereinsanlage. Mit dabei sind zudem wieder Anlagen für Kinder, die sich gern selbst einmal ausprobieren dürfen. Zudem bietet ein kleiner Markt Eisenbahnfreunden die Möglichkeit, Schnäppchen zu erstehen oder lang gesucht Schätze zu ergattern. Geöffnet sind die Modellbahntage am Donnerstag von 14-19 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag, jeweils von 10-18 Uhr. Wer dann ganz kostenfrei dabei sein möchte, sollte schnell sein und am Montag, 7. Oktober, um Punkt 16 Uhr die 03381/525513 anklingeln. BRAWO verlost 4x1 Freikarte. Viel Glück!