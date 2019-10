MOZ

Bernau Wie in jedem Jahr sorgt die Stadt Bernau für die kostenlose Entsorgung von Straßenlaub. Den Auftrag hat die Firma Torsten Rahlf aus Ahrensfelde übernommen.

Die Laubsäcke werden bereits ausgefahren und bei Grundstücksbesitzern, die vor ihrem Haus Straßenbäume stehen haben, über den Gartenzaun oder hinter das Grundstückstor gelegt beziehungsweise persönlich übergeben. Zusätzlich werden einmal wöchentlich – jeweils dienstags in der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr – vom städtischen Bauhof im Gewerbegebiet Rehberge), Carl-Friedrich-Benz-Straße 2 (1. Obergeschoss) bei Bedarf weitere Laubsäcke ausgegeben.

In vier Ortsteilen sind zudem in diesem Jahr Ausgabestellen für Laubsäcke eingerichtet, so in Lobetal (Alte Schmiede, dienstags von 9 bis 11 und donnerstags von 16 bis 17 Uhr), in Ladeburg (Bernauer Straße 21a, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12.30 Uhr), in Birkenhöhe (Pappelstraße 9, nach Absprache mit Ortsvorsteherin Heidi Scheidt) und in Schönow (Ortsteilzentrum, Schönerlinder Straße 25, montags von 13 bis 16 Uhr, dienstags von 10 bis 12 und 14 bis 19 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr).

Die Säcke dürfen nur mit Laub von Straßenbäumen gefüllt werden. Ergeben Stichprobenkontrollen, dass andere Abfälle entsorgt wurden, wird der Sack nicht abgeholt und muss vom Grundstückseigentümer selbst entsorgt werden.

Die gefüllten, vor dem Grundstück abgestellten Laubsäcke werden ab Montag abgeholt. Bei weiterem Bedarf an Laubsäcken werden mit der Abholung neue Säcke übergeben. Die letzte Abholung erfolgt in der 50. Kalenderwoche (9. bis 14. Dezember).

Nur vollständig gefüllte Laubsäcke werden abtransportiert. Reicht die Laubmenge für eine Abholung nicht aus, sollten die teilgefüllten Säcke bis zur nächsten Tour aufbewahrt, vor dem nächsten Abholtermin ganz gefüllt und anschließend für die Entsorgung vor dem Grundstück abgestellt werden.

Die entsprechenden Abholtermine für die jeweiligen Ortsteile und Wohngebiete sind unter www.bernau-bei-berlin.de/aktuelles veröffentlicht. Für Rückfragen steht die Firma Torsten Rahlf GmbH unter Tel.033394 59852 zur Verfügung. Auskünfte erteilen auch die Mitarbeiter des Wirtschaftsamtes der Stadtverwaltung unter Tel. 03338 365371/-372.