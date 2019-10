Konstantin Börner

Schönfeld "Ein letzter Gedanke, ein letzter Atemzug. Das Gatter fällt und ich bin frei. Frei in einer Parallelwelt ohne Sorgen", beschreibt der Panketaler Sven Philipp den Moment beim Start zum Motocrossrennen. Traditionell lud der MC Bernauer Schleife am 3. Oktober in die MX Arena nach Schönfeld ein. Insgesamt 120 Starter aus ganz Deutschland folgten dem Ruf des Traditionsvereins. Dass diese Veranstaltung auch das Prädikat genrationsübergreifend verdient, verdeutlicht die Tatsache, dass sich Piloten im Alter von sechs bis 83 Jahren der Konkurrenz stellten.

"Auf einer Gerade eine hohe Endgeschwindigkeit zu erreichen, ist allenfalls mutig. Mit Fahrzeugbeherrschung hat das aber nichts zu tun", kommentiert Teamchef Lars Pasternak, während er die Piloten in dem tiefen und anspruchsvollen Geläuf beobachtet.

Eberswalder hat die Nase vorn

Am besten meisterte diese Herausforderung auf der vom Dauerregen aufgeweichten märkischen Sandstrecke in der Klasse 50ccm Arne Karbe vom MSG Eberswalde. Der ebenfalls für diesen Verein startende Florian Rouvel gewann völlig überraschend die EVO S Klasse. Altmeister Sven Philipp musste sich in seiner hubraumoffenen Wertungsklasse am Ende lediglich dem Rüganer Top-Piloten Karsten Fiebing geschlagen geben.

Die Teamwertung um den Barnim-Cup sicherten sich Falko Schröder und Rene Hammerl. Die Vater-Sohn-Gespanne Nicola und Ian Willendorf (Biesenthal) sowie Lutz und Niclas Nartschik (Bernau) konnten mit sehr achtbaren Plätzen sieben und acht auf sich aufmerksam machen.

"Neben der Förderung von Kindern ist es ein zentrales Anliegen unseres Vereins, Motorradsport stärker in unserer Gesellschaft zu verankern. Die Besucherzahlen zeigen, dass wir da auf einem guten Weg sind", zieht Clubchef Dirk Stannek zufrieden Bilanz.