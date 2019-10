Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Der Umzug des Bernetschen Männerchores in die Räume des Seniorenclubs hat Raum geschaffen im Haus II am Joachimsplatz.

Das Bauamt der Verwaltung zieht eine Etage höher. Die damit verbundenen Renovierungsarbeiten und das Malern der Flure – im Haushalt als Werterhaltung benannt – betragen 85 000 Euro. Es ist einer der größten Posten im Ausgabenplan des Amtes Joachimsthal, über den die Bürgermeister von Joachimsthal, Friedrichswalde, Althüttendorf und Ziethen sowie weitere Mitglieder im Amtsausschuss auf der nächsten Sitzung entscheiden wollen.

Diskussionsbedarf dürfte es dann nicht mehr geben. Beim jüngsten Treffen des Gremiums waren alle weitestgehend einverstanden mit dem Papier. Kämmerin Annette Beier hatte die erste Lesung vorgenommen. Kostenintensiv werden 2020 mit dem Bauamt nicht allein die physischen Veränderungen innerhalb der Verwaltung sondern auch die digitalen. 71 000 Euro soll eine neue E-Mail-Software kosten. "Das ist der Preis der Digitalisierung und das ist erst der Anfang", sagte Amtsdirektor Dirk Protzmann auf der Sitzung. Mit der neuen Software soll es möglich sein, E-Mails mit Rechtsrelevanz zu verschicken, quasi Unterschrift und Stempel für elektronische Post. Die Stadt Angermünde würde diesen Umstieg derzeit vollziehen.

Fahrzeug für Neugrimnitz

Ungeachtet der Personalkosten, die im Amtsausschuss kein Thema waren, dürfte die größte Summe auch im kommenden Jahr in die Feuerwehr fließen. Größte Anschaffung wird ein Löschfahrzeug LF 10 für Neugrimnitz sein. 33 000 Euro fließen in die Werterhaltung der baulichen Anlagen aller sechs Depots. 23 000 Euro betragen die Kosten rund um alle Fahrzeuge. Eine Nachfrage seitens Joachimsthals Bürgermeister René Knaak-Reichstein brachte der Anstieg für Schutzbekleidung mit sich: von 7500 Euro in diesem auf 17 500 Euro im kommenden Jahr. Wie die Kämmerin informierte, führen Anschaffungen für die Jugendwehr zu dieser Steigerung. Jacken, Hosen, T-Shirts, Parker, Basecaps. Knapp 20 000 Euro werden als Entschädigungen für die Einsätze der ehrenamtlichen Feuerwehrleute einkalkuliert.

Für die Jugendarbeit jenseits der Feuerwehr gibt das Amt im gesamten Verwaltungsbereich knapp 40 000 Euro Eigenmittel aus. Sämtliche Stellen aus dem Bereich der Jugendarbeit werden vom Landkreis Barnim gefördert.

Diskutiert wurde die Höhe der Reserve, mit der der Haushalt künftig kalkuliert werden soll. Noch sieht es gut aus. 745 000 Euro bleiben zum Jahresende auf dem Konto. Das Gremium verständigte sich nun darauf, dass es im Finanzplan bis 2023 mindestens 400 000 Euro sein sollten. Dementsprechend wird die Amtsumlage festgesetzt. Friedrichswaldes Bürgermeister Bernhard Ströbele mahnte zum Sparen, nannte aber keine Posten.