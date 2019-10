Klaus D.Grote

Oranienburg (MOZ) Die IT-Hochschule für Oranienburg und der Tunneldurchbruch der Fußgängerunterführung im Bahnhof haben es nicht geschafft: zu teuer. 237 Vorschläge gingen im ersten Halbjahr für den dritten Bürgerhaushalt der Stadt Oranienburg ein, über den ab Montag abgestimmt werden kann. Zur Wahl stehen insgesamt 66 Ideen, die im aktuellen Amtsblatt aufgeführt werden. Bis zum 25. Oktober kann gewählt werden. Erstmals ist die Abstimmung auch online möglich. Ansonsten kann im Bürgeramt oder per Briefwahl abgestimmt werden. Beteiligen dürfen sich alle Oranienburger ab 14 Jahren.

Nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde das zu vergebene Budget für den Bürgerhaushalt 2020 auf 100 000 Euro verdoppelt. Ein Einzelvorschlag darf nun maximal 20 000 Euro kosten. Einige Vorschläge kamen wegen zu hoher Kosten nicht zur Abstimmung. Insgesamt wurden 152 Vorschläge abgelehnt, "weil sie das Budget überschreiten, nicht in der Zuständigkeit der Stadt liegen oder nicht der Allgemeinheit zugute kommen", sagt Stadtsprecher Gilbert Collé. Einige Vorschläge seien auch bereits in Planung oder Umsetzung. Die Stadtverwaltung habe aber bei der Prüfung der Ideen in diesem Jahr weniger strenge Maßstäbe gesetzt als in den Vorjahren, so Collé. "Wir haben zum Beispiel auch eine Reihe von Vorschlägen zugelassen, für deren Umsetzung eine Genehmigung des Landkreises notwendig ist."

Auf der Abstimmungsliste stehen nun neben vielen Bänken, Bäumen, Straßenschildern und Fahrradbügeln auch eine Litfaßsäule für Zehlendorf, ein Bouleplatz für Wensickendorf, eine große Uhr an der Stadtbibliothek, ein Zebrastreifen an der Wupperstraße sowie ein Budget für Theateraufführungen in der Stadt.

Die letzte Möglichkeit zur Abstimmung besteht zur Lichternacht am 25. Oktober zwischen 17 und 21 Uhr im Regine-Hildebrandt-Haus. Anschließend findet eine öffentliche Auszählung statt. Diesmal soll es richtig spannend werden.