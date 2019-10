Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Polizei muss darauf bauen, dass sich die Eröffnung des Flughafens BER weiter verschiebt. Denn laut dem Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Andreas Schuster, ist der Ausbau der Polizeiinspektion Schönefeld bis zum Oktober 2020 nicht zu schaffen.

Der Standort müsste mit 80 zusätzlichen Stellen verstärkt werden. Schuster erklärte gegenüber dieser Zeitung, dass trotz Rekordzahlen an der Hochschule der Polizei dafür keine Kapazitäten in Sicht seien. Die dort ausgebildeten neuen Kollegen würden gebraucht, um die Beamten zu ersetzen, die in Pension gehen.

Der Gewerkschaftschef befürchtet deshalb, dass bei einer Eröffnung kurzfristig Beamte aus den Direktionen Ost und Süd abgezogen werden und dort Lücken gerissen werden. Die Direktionen West und Nord würden wohl eher nicht betroffen sein, weil Abordnungen von dort zu teuer würden.

Das Brandenburgische Innenministerium widersprach am Freitag der Darstellung der Gewerkschaften. Es existiere ein Konzept, wie die Inspektion bis zur Flughafeneröffnung ausgebaut werden soll, sagte Ministeriumssprecher Lothar Wiegand. Zur Zeit sind dort 160 Stellen vorgesehen, von denen 140 besetzt sind. Das Polizeikonzept sieht insgesamt jedoch 240 Stellen in Schönefeld vor.

Das Konzept für die Polizeikräfteentwicklung aus dem Jahr 2015 war von einem Fluggastaufkommen von 31 Millionen Passagieren im Eröffnungsjahr ausgegangen. 2018 flogen aber bereits knapp 35 Millionen Personen von den Berliner Flughäfen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres war eine Steigerung von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Unterdessen halten auch die drei Industrie- und Handelskammern in Brandenburg eine bessere Anbindung des BER per Straße und Schiene für notwendig. Der Flughafen werde sich zum internationalen Hotspot entwickeln, sagte der Vorsitzende der IHK-Landesarbeitsgemeinschaft, Peter Kopf aus Cottbus, am Freitag.