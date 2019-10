Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Die verhältnismäßig schlichte Fassade lässt kaum erahnen, welchen Schatz das Ermelerhaus im Inneren verbirgt.

Eine Wendeltreppe mit schmiedeeisernem vergoldeten Geländer führt ins Zeitalter des Rokoko. Laternentragende Engel leuchten den Weg in die Beletage mit goldglänzend reich verzierten Sälen. Das Deckengemälde über dem großen Kronleuchter im Rosenzimmer ist von feinen Rissen durchzogen. "Es wurde vor dem Abriss gerettet und beim Wiederaufbau zusammengesetzt wie ein Puzzle", erklärt Jennifer Marahrens vom art‘otel, das 1997 das Haus am Märkischen Ufer übernommen hat.

Am Wochenende soll das Kleinod am Spreekanal auch für Nicht-Gäste öffnen. Dann wird mit einer Ausstellung seine Wiedergeburt vor 50 Jahren gefeiert. Das um 1760 errichtete und 1824 vom Tabakfabrikanten Wilhelm Ferdinand Ermeler erworbene Haus war 1967/68 abgetragen worden. Dass es drei Jahre später am Märkischen Ufer 10-12 als Rekonstruktion wieder eröffnete, ist den Protesten von Berlinern und Denkmalpflegern des Magistrats zu verdanken.

Sie konnten zwar nicht erreichen, dass eines der letzten und schönsten Patrizierhäuser für eine Straßenverbreiterung am neuen Staatsratsgebäude weichen musste. Doch das Original wurde vermessen, fotografiert und gezeichnet und konnte so ein paar Hundert Meter weiter südlich in einer Baulücke rekonstruiert werden.

Nicht ganz so groß und prächtig, aber mit zahlreichen historischen Fassaden- und Stuckteilen, Zinkstatuen, Putten, Wand- und Deckenmalereien sowie dem originalen Holzfußboden. Das zweite Leben begann am 6. Oktober 1969 mit einem goldenen Schlüssel, gebeiztem Havelzander, gespickten Schweinslendchen und einer Festtorte mit Mokka. Einen Tag vor dem 20. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik wurde aus dem Ermelerhaus eine der seltenen Luxus-Gaststätten der DDR.

In den feinen Salons, in denen sich ein Jahrhundert zuvor das Bürgertum traf, wurden nun internationale Küche und noble Weine serviert. Ermelers Privatcontor im Erdgeschoss wurde zu einem Caféhaus, auf dessen Sommerterrasse hausgemachtes Eis serviert wurde. Prominente wie die Dirigenten Herbert von Karajan und Leonard Bernstein, der Maler Willi Sitte, der gerade verstorbene Sänger Karel Gott oder die Schauspieler Dean Reed sowie Peter Weck speisten regelmäßig neben SED-Funktionären. Wer es rustikaler mochte, ging in die Raabe-Diele ins Souterrain.

Von dem zünftigen Bierlokal im Keller ist heute noch das Original-Schild übrig geblieben. "Wo es früher Buletten und Kartoffelsalat gab, sind heute Bauch, Bein, Po angesagt", ist ein geflügelter Spruch unter den Hotelmitarbeitern, wenn sie Gäste auf den neuen Fitness- und Spa-Bereich im Keller hinweisen. Der einstige Hof des Ermelerhauses wurde mit Glas überdacht und ist nun Frühstücksraum. Bei der erneuten Restaurierung nach der Wende wurden eine Menge Abhörwanzen entdeckt.

Am Sonnabend und Sonntag können Besucher in einer Ausstellung auf großen Leinwänden der Geschichte des Hauses nachspüren und mit Zeitzeugen ins Gespräch kommen. Von 11 bis 18 Uhr werde auch in den Räumen, die unter anderem für Hochzeiten und als Filmkulisse vermietet werden, nun noch einmal Jägerschnitzel mit Tomatensauce und Jakobsmuscheln mit Wildkräutersalat serviert.