Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Dass im Herzen der Bettina-von-Arnim-Straße ein Park entsteht, wird immer wahrscheinlicher. Nach zähem Ringen haben 15 Stadtverordnete dafür gestimmt, den Bebauungsplan "Park" öffentlich auszulegen. CDU-Fraktion, Axel Fachtan (AfD) und Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) waren dagegen. Neun Abgeordnete von AfD, BFZ und SPD enthielten sich.

Die rund 800 Quadratmeter große Fläche, um die es geht, löst seit gut einem Jahr heftige Debatten in den politischen Gremien aus. Familie Dorow hatte das Baugrundstück im April 2017 gekauft, um dort ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen zu errichten. Da die Investoren ihre Pläne zuvor mit dem Bauordnungsamt des Kreises und der Stadt abgesprochen hatten, wähnten sie sich auf der sicheren Seite. Doch die Anwohner protestierten. Sie wollen nicht, dass so ein großes Haus auf "ihre" einzige Grünfläche gesetzt wird, fürchteten Parkplatzprobleme. So beschlossen die Stadtverordneten im Oktober 2018, den B-Plan "Parkanlage" für die Fläche aufzustellen.

Stadt bot Grundstückskauf an

Gernot Geike (CDU) warnte vor dem Signal, das an Unternehmer gesandt werde. Es sei ein "Bauverhinderungsbeschluss, Enteignungsbeschluss und Investoren-Vergraulungsbeschluss", sagte Jürgen Teichmann (CDU). Die geplante Bebauung passe nicht zur aktuellen, hielt Stephan Wende (Linke) dagegen. "Auch auf die Gefahr, dass es teuer wird", müsse sie gestoppt werden. "Argumente, die nur Kosten und Folgen für einen Grundstückseigentümer nennen, treffen nicht die nötige Gewichtung", sagte Jens-Olaf Zänker (Grüne). Denn es gehe um Stadtplanung. Axel Fachtan (AfD) merkte an: "Dieser Beschluss fügt Investoren Schäden zu und er fügt der Stadt Schäden zu." Offen ist, wie Dorows entschädigt werden. Die Stadt hatte zunächst angeboten, ihnen die Fläche für 59 025 Euro abzukaufen.