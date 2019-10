Ulf Grieger

Neuhardenberg (MOZ) Der Amtsausschuss Neuhardenberg hat die Situation nach dem Aus für das so genannte Kragenamt diskutiert. Dabei wurde Amtsdirektorin Grit Brinkmann beauftragt, sich mit dem Innenministerium in Verbindung zu setzen, um von dort eine mögliche Lösung zu erfahren.

Nach der erneuten Ablehnung von Lindendorf zur gemeinsamen Amtsbildung mit Golzow und Neuhardenberg sind die vom Innenministerium gesetzten Termine für die Modellregion Oderland nicht mehr zu halten. Die gezahlten 500 000 Euro Fördermittel, die Seelow für den Kauf des einstigen Sparkassengebäudes verwendet hat, müssen zurückgezahlt werden. Die in Aussicht gestellte weitere Million Euro wird erst gezahlt, wenn es tatsächlich zu Verwaltungsfusionen kommt.

Grit Brinkmann warnte in ihrer Darstellung der Situation, deren Entwicklung sie noch einmal ausführlich schilderte, für eine sachliche Auseinandersetzung. Dabei kritisierte sie die Aussagen von Seelows Bürgermeister Jörg Schröder, die er in Gemeindevertretersitzungen von Seelow-Land sowie vor allem in sozialen Netzwerken verbreitet habe. Sie wurden auch in Lindendorf vorgetragen.

"Wir sollten bei den Fakten bleiben", so Brinkmann. Dies sei zum einen der Umstand, dass der Kreisstadtstatus von Seelow nicht durch eine gemeinsame Verwaltung der Ämter ringsum gefährdet werde. Denn dies werde durch ein Gesetz bestimmt. Zum anderen gebe es auch keine Schwächung von Seelow durch ein Kragenamt. Denn diese Verwaltung würde in Seelow ihren Sitz haben. Die Stadt profitiert dabei auch von den einpendelnden Mitarbeitern in der Stadt. Auch der Mittelzentrumsstatus Seelows werde durch die Ämterbildung nicht in Frage gestellt. Wobei die Amtsdirektorin bezweifelte, dass von den 800 000 Euro, die Seelow als Mittelzentrum bekommt, tatsächlich etwas für das Umland getan werde. Die Bildung des Mittelzentrums und die damit verbundene Abschaffung der Grundzentren sei mit einer Schwächung des Umlandes verbunden gewesen. Bei der Realisierung von Projekten mit Umlandwirkung wie am Gusower Bahnhof habe man vergeblich Unterstützung von Seelow beantragt. Gelegentlich geäußerte Vorwürfe persönlicher Befindlichkeiten weise sie strikt zurück.

Rasche Lösung angemahnt

Mario Eska (Neuhardenberg) drängte darauf, dass dennoch eine Lösung gefunden werden müsse, um wieder zu handlungsfähigen Verwaltungen zu kommen. Er persönlich machte deutlich, dass er in der Bildung einer Verbandsgemeinde immer noch die bessere Variante sieht. Das Amtsmodell halte er für undemokratisch und rückschrittlich.

Stefan Neumann, Bürgermeister von Märkische Höhe, drängte ebenfalls auf eine Lösung aus dem Dilemma. Allerdings betonte er, dass seine Gemeinde es ausdrücklich wünsche, dass Neuhardenberg und Gusow-Platkow in einer Gemeinschaft aufgehoben werden, "in der sie sich auch gut entwickeln können". Die Entscheidungen der Gemeinde Lindendorf kritisierte er scharf. Märkische Höhe habe alle seine Hausaufgaben gemacht, um ins Amt Märkische Schweiz wechseln zu können. In Richtung Seelower Bürgermeister bat er darum, aufzuhören, Ängste zu schüren. Gusow-Platkows Bürgermeister Frank Kraft riet dazu, die Kommunalaufsicht einzuschalten, um von dort einen Lösungsvorschlag zu bekommen.