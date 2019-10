Matthias Henke

Gransee (MOZ) In Sachen Öffnung der Warte bleibt die Kraatzerin Marina Hillebrand am Ball. Bereits im Frühjahr, damals noch als Bürgermeisterkandidatin, hatte sie nachgehakt, ob der seit langem für die Öffentlichkeit geschlossene Turm wieder zugänglich gemacht werden könne.

Im Frühjahr und auch während der Sitzung der Granseer Stadtverordneten im Juni gab es vonseiten der Amtsverwaltung jedoch negative Signale. Hauptsächlich Sicherheitsgründe wurden ins Feld geführt. Im September folgte jüngst nun der nächste Vorstoß von Hillebrand zu dieser Thematik.

Ein Besuch unter Aufsicht im Rahmen einer Stadtführung – schön und gut – aber das müsse doch auch anders funktionieren. "Wir werden in unserem Café immer wieder danach gefragt, nicht nur von Touristen, sondern auch von alten Granseern", sagte Hillebrand, die auch wissen wollte, ob das von der Verwaltung erwähnte TÜV-Gutachten einsehbar sei. Dies bejahte der für Bauen und Liegenschaften zuständige Fachbereichsleiter Nico Zehmke. Sicherheitsbedenken könnten kein K.o.-Kriterium sein, wenn es etwa anlässlich einer Aktion zu Pfingsten auch möglich gewesen sei, das historische Gemäuer zu betreten, fuhr Hillebrand fort.

Nur in Ausnahmefällen

Das TÜV-Gutachten sei tatsächlich nur eine Seite der Medaille, gab Nico Zehmke zu verstehen. Gewisse darin geforderte Dinge ließen sich kaum herstellen, etwa ein Geländer oben auf dem Denkmal. Ein weiterer, wesentlicher Punkt, sei die Sauberkeit, die in den Jahren, in denen die Warte frei begehbar war, mitunter extrem zu wünschen übrig ließ, was dem Verhalten einiger Besucher geschuldet gewesen sei. Die freie Zugänglichkeit so weit draußen ohne jede Kontrollmöglichkeit, sei problematisch. Aber auch der Pulverturm an der Stadtmauer sei daher nicht frei zugänglich. Wie bisher zu besonderen Anlässen die Öffnung der Warte in Ausnahmefällen zu ermöglichen, verschließe man sich nicht, betonte der Fachbereichsleiter. "Wir haben immer die Bereitschaft erklärt, solche Sachen für bestimmte Zwecke zu öffnen", so Nico Zehmke.

Marina Hillebrand kündigte an, an dem Thema dranbleiben zu wollen. So wolle sie das TÜV-Gutachten auf jeden Fall in Augenschein nehmen.