Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Ab sofort bietet das Netzwerk Gesunde Kinder in der Kita Knirpsenhausen Yoga für Schwangere an. "In diesem Kurs steht die Begleitung der Frauen auf körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene während der Schwangerschaft und im Hinblick auf die Geburt im Mittelpunkt", so beschreibt Mandy Weber, Kundalini-Kinderyoga-Lehrerin mit Schwerpunkt Pre- und Postnatalyoga ihr Programm. Die ruhigen Minuten während der Übungen böten auch eine ideale Gelegenheit für werdende Mütter, mit dem ungeborenen Baby Kontakt aufzunehmen, erklärt sie. Körper- und Atemübungen sowie Meditationen könnten gut dabei unterstützen mit den Veränderungen in den verschiedenen Phasen der Schwangerschaft umzugehen und Ängste abzubauen. Der Kurs ist für alle werdenden Mütter geeignet. Auch Frauen, die mit typischen Schwangerschafts-Beschwerden zu tun haben, können durch das Angebot Erleichterung erfahren.

Yoga für Schwangere: immer dienstags von 11.30 bis 13 Uhr in der Kita Knirpsenhausen im Hohenbinder Weg 5, Erkner; Anmeldung wird empfohlen unter Telefon 0173 493 2018