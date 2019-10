Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der ältere Herr, der extra in die Redaktion gekommen ist, als er gelesen hat, dass sich die Bauarbeiten an der sogenannten Diehloer Brücke verzögern, ist sehr verärgert. Öfter sei er in den vergangenen Monaten an der Baustelle vorbeigelaufen. Oft genug sei dort gar kein Bauarbeiter gewesen, die Arbeiten hätten geruht. "In China wird in vier Jahren ein großer Flugplatz gebaut, hier kann in einem Jahr nicht mal eine Brücke saniert werden", ärgert er sich.

Auch beim Herbstfest der Partei Die Linke am Donnerstag war die gesperrte Brücke, die den VI. Wohnkomplex und das Naherholungsgebiet Insel verbindet, ein Thema. Umwege müssten nun gelaufen oder mit dem Fahrrad genommen werden. Auch da die Aussage: Arbeiter vor Ort hätten gesagt, dass sie anderswo andere Baustellen hätten, die lukrativer sind.

Statische Probleme

Doch was ist der Grund dafür, dass die Sperrung der Überführung, die seit 25. März gilt, nun deutlich länger dauern soll, als ursprünglich vorgesehen. In einer Pressemitteilung der Stadt vom Montag dieser Woche heißt es: Aufgrund statischer Probleme beim Abbruch der Widerlager gebe es Verzögerungen im Bauablauf. Laut Stadt werde die Sperrung voraussichtlich bis März des kommenden Jahres andauern. Insgesamt hätte die Sanierung dann ein Jahr gedauert, angekündigt war der Abschluss der Maßnahme für Ende des Jahres.

Nachfrage beim Wasserstraßen-Neubauamt in Berlin (WNA), die für die Instandhaltung der Brücke über den Oder-Spree-Kanal zuständig ist und in deren Regie auch die Sanierung läuft: Was sind die Gründe dafür, dass es nicht voran geht? Zunächst bestätigt Rolf Dietrich, Leiter des WNA die Mitteilung der Stadt: "Die Bauzeit an der Diehloer Brücke wird sich um voraussichtlich drei Monate verlängern. In Abhängigkeit von der Witterung kann die Wiederinbetriebnahme damit nicht vor dem Jahresende erfolgen." Er nennt die Gründe für die Verzögerung: "Ursächlich für die Bauzeitverlängerung sind im Wesentlichen die Bearbeitung, Prüfung und Freigabe der Ausführungsunterlagen sowie die aktuellen Lieferzeiten für danach bestellte Bauteile wie zum Beispiel Lager und Übergangskonstruktionen". Immerhin: Durch die Bauzeitverzögerung ergebe sich keine Erhöhung der Baukosten. Vorgesehen sind Gesamtausgaben in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Auch für die Schifffahrt würden sich keine zusätzlichen Einschränkungen ergeben.

Arbeiten für das Widerlager

"Auf der Baustelle stehen als nächstes die Bewehrungs- und Schalarbeiten für die neu aufzubetonierenden Brückenwiderlager an, mit denen in den nächsten Tagen auch begonnen wird", kündigt der Leiter des WNA Berlin an. Fertig gestellt seien derweil die Baugruben und der Unterbeton für die Widerlager als Höhenausgleich zum im Baugrund verbleibenden Bestand der alten Gründung. "Auch die Sanierungsarbeiten am Korrosionsschutz des weiter zu verwendenden Brückenüberbaus sind bereits abgeschlossen", erklärt Rolf Dietrich.

Das Brückenbauwerk für Fußgänger Radfahrer wurde 1978 errichtet und ist Eigentum der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die auch für die Unterhaltung zuständig ist. Bei turnusmäßigen Überprüfungen war festgestellt worden, dass die Betonunterbauten der Brückenanlagen, wie zum Beispiel die Widerlager, irreparable Schäden aufweisen und deshalb vollständig ersetzt werden müssen. Die eigentlich Brücke ist noch in einem guten Zustand. Sie wird während der Bauarbeiten angehoben und auf die neuen Widerlager abgesetzt.