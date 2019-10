Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Anlässlich des 30 Jahre zurückliegenden Mauerfalls zeigt die Stadt Falkensee den Dokumentarfilm "Zeitenwende" (2009, ca. 60 min.) von der Falkenseer Filmemacherin Heide Gauert am 13. November im Rathaussitzungssaal in der Falkenhagener Straße 43/49 (barrierefrei).

Die Grenze zwischen Falkensee und dem Berliner Bezirk Spandau wurde im August 1961 zu einem unüberwindlichen Hindernis. Die Mauer prägte Falkensee über Jahrzehnte. Der Dokumentarfilm "Zeitenwende" über ein politisches Bauwerk und dessen Niedergang entstand zum Kulturland-Themenjahr 2009 unter dem Motto "Freiheit. Gleichheit. Brandenburg. Demokratie und Demokratiebewegungen". Unveröffentlichtes Archivmaterial, aktuelle Aufnahmen und Interviews lassen die Schicksalstage von Falkensee beim Mauerfall vor 30 Jahren in dem Film lebendig werden.

Los geht es am 13. November um 15 Uhr und 18 Uhr, denn der Film wird zweimal laufen. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Filmbeginn Es wird um Anmeldung telefonisch unter 03322/281111 oder per E-Mail an buergermeister@falkensee.de gebeten.