Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Am Montag schlägt die Stunde der Wahrheit: Die Oranienburger Tafel hat den Bürgermeister zum dritten Mal herausgefordert und gewettet, dass er es nicht schafft, am 7. Oktober um 10.30 Uhr 2 000 Lebensmittel auf den Schlossplatz zu bringen und an die Tafel zu übergeben.

Zum Endspurt bittet Bürgermeister Alexander Laesicke deshalb noch einmal alle Oranienburger um Unterstützung: "Ich weiß, dass es unter uns viele Menschen gibt, denen bedürftige Mitbürger nicht egal sind. Deshalb habe ich die Wette siegessicher angenommen. Bitte machen Sie mit und spenden Sie ein paar dringend benötigte Waren für die Tafel. Jede Tüte und jede Dose zählt." Sollte der Bürgermeister die Wette verlieren, muss er einen mehrstündigen Arbeitseinsatz bei der Oranienburger Tafel leisten.

Lebensmittel können direkt auf den Schlossplatz gebracht werden. Bis jetzt haben auch schon viele Menschen ihre Spenden, neben Lebensmitteln auch Hygieneartikel, direkt im Büro des Bürgermeisters abgegeben. Die Lebensmittel sollten haltbar sein und keiner besonderen Lagerung bedürfen. Gut geeignet sind zum Beispiel Konserven, Mehl, Zucker, Reis, Nudeln, Marmeladen oder ähnliches. Auch Hygieneartikel können gespendet werden. Nicht in Frage kommen jedoch Alkohol oder gefrorene Waren.

Die gesammelten Waren sollen gleich am Dienstag an Bedürftige verteilt werden. Dazu lädt die Tafel, Strelitzer Straße 5, ab 12 Uhr zum gemeinsamen Mittagessen bei Erbsensuppe und Schmalzstullen ein.