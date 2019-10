BRAWO

Brandenburg an der Havel Kinder, die Lust haben, die alte Weihnachtsgeschichte als Krippenspiel einzuüben, Freude am Verkleiden und am Schauspielern haben, sind herzlich in die Auferstehungskirche, Brahmsstraße 12a, eingeladen.

Die Treffen zu den Proben finden für Kinder der Vorschule und der Klassen 1-3 jeden Dienstag, außer in den Ferien, um 15.30 Uhr statt. Kinder 4.-6. Klasse proben am 29. Oktober sowie am 12. und 26. November um 16.30 Uhr sowie am 3., 10. und 17. Dezember um 15.30 Uhr. Die Genereralprobe findet für alle kleinen Schauspieler dann am 23. Dezember statt, die Aufführung am Heiligabend.

Mehr Informationen erteilt das Gemeindebüro unter 03381/702218.