dpa

Berlin (dpa) Umweltschützer der Gruppe Extinction Rebellion wollen am Samstag ein Klimacamp in der Nähe des Kanzleramtes in Berlin aufbauen.

Dort soll es mehrere Tage lang Workshops und Arbeitsgruppen geben, wie die Organisation mitteilte. Es soll der Auftakt einer Reihe von angekündigten Protestaktionen sein.

Extinction Rebellion will am Montag Verkehrsknotenpunkte in der Hauptstadt behindern - etwa am Potsdamer Platz. "Wir empfehlen Autofahrern, das Auto stehen zu lassen", hatte es am Freitag geheißen. Die Bewegung fordert von der Bundesregierung unter anderem, den Klimanotstand auszurufen und den CO2-Ausstoß bis 2025 auf null zu senken.