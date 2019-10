Anne Bennewitz

Eisenhüttenstadt (Freie Autorin) So war das mit dem "Laufen für Wasser" eigentlich nicht gemeint. Mit ihrem Spendenlauf in dieser Woche wollten die Schüler der Pestalozzi-Schule zwar Gelder für ein Unicef-Projekt sammeln, mit dessen Hilfe der Ausbau der Wasserversorgung im Niger vorangebracht werden soll. Dass es dann jedoch regnen musste, erschwerte die Bedingungen. Nichtsdestotrotz bewiesen die Schüler Einsatzbereitschaft und Ausdauer.

Das ganze Schuljahr über beschäftigt die Kinder und Jugendlichen das Thema "Wasser ist Leben"; sie untersuchen mithilfe von Experimenten die Aggregatzustände, befassen sich mit dem menschlichen Körper, der zu 70 Prozent aus Wasser besteht, und lernen die Abhängigkeit der Natur vom Wasser sowie dessen Einfluss auf das Klima kennen. Und als die Märkische Oderzeitung über die verheerende Situation im westafrikanischen Staat Niger berichtete, war die Idee zu dem Spendenlauf geboren.

Dieses Engagement freut Elke Bumiller-Krause, die Leiterin der Eisenhüttenstädter Unicef-Ortsgruppe. "Unicef arbeitet auf der ganzen Welt daran, Zugang zu sauberem Trinkwasser zu schaffen. Auch im Niger gibt es Dörfer, die nicht einmal über einen Brunnen verfügen, geschweige denn über Toiletten", berichtet sie. Unicef leiste vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe, indem das Hilfswerk nicht nur Brunnen baue, sondern den Menschen auch zeige, wie diese zu pflegen seien.

Mit vielen weiteren Zuschauern steht Elke Bumiller-Krause am Rand der Laufstrecke auf dem Platz des Gedenkens. Die Baumreihen hier schützen ein wenig vor dem Nass von oben. Für die Unicef-Vertreterin ist es selbstverständlich, dabei zu sein. "Ja, logo!", sagt sie. Die Kinder anzufeuern und zu motivieren, das mache sie sehr gern. Denn: "Jeder Euro hilft!", so Elke Bumiller-Krause. Und die Kinder würden nicht nur etwas für andere tun, sondern auch für sich selbst. Schließlich dürfen sie 50 Prozent der erlaufenen Spenden für ihre Schule behalten. Umso beeindruckter ist sie, als sie erfährt, dass die Pestalozzi-Schule die Spenden zu 100 Prozent an Unicef weitergeben will. "Das ist wirklich bewundernswert. Das habe ich so noch nicht erlebt", sagt Elke Bumiller-Krause.

Unicef sucht neue Leiterin

Wer mit dem Laufen fertig ist, hüllt sich in eine Jacke und kehrt ins Schulgebäude zurück, wo eine warme Dusche sowie Suppe und Kuchen warten. Auch Elke Bumiller-Krause steht bereit, um den Schülern Bleistifte und Luftballons zu schenken. Es ist ihr letzter Spendenlauf in der Region. Denn sie wird wegziehen, aber weiterhin für Unicef arbeiten, wie sie betont, nur eben andernorts. Allerdings verliert die Ortsgruppe dann ihre Leitung. "Vielleicht findet sich jemand, der Lust hat, die Unicef-Ortsgruppe weiterzuführen, Spendenläufe und -aktionen zu organisieren und durchzuführen oder auch Informationsveranstaltungen an Schulen durchzuführen. Das wäre schön", sagt Elke Bumiller-Krause.

Wer Interesse hat, meldet sich bei der Frankfurter Ortsgruppe immer donnerstagnachmittags unter Tel. 0335 23063.