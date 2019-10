GZ

Menz Seit 16 Jahren werden im Rahmen des "Genressourcenprojekts Streuobst" Bäume alter Apfelsorten zum Menzer Apfeltag abgegeben. Mehr als 2 000 Apfelhochstämme haben seit 2003 den Weg in Gärten und Streuobstwiesen im Naturpark gefunden. Der Naturpark möchte zum 16. Menzer Apfeltag am 19. Oktober eine Ausstellung mit Äpfeln von diesen Bäumen gestalten. Alle Apfelbaumempfänger sind daher aufgerufen, ab sofort Apfelproben im Naturpark abzugeben. Ansprechpartner sind Gudrun Quietzsch (033082 4070) und Thomas Hahn (0175 7213077). Folgende Angabe sind nötig: Name, Wohnort, Standort, Sorte, Baumnummer. Aus den anonymisierten Daten soll eine Karte für die Ausstellung erstellt werden, die die Verteilung der Bäume im Naturparkgebiet zeigt.