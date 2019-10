Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Trophäe ist aus Holz, wie es sich für einen Nachhaltigkeitspreis gehört. Aus heimischer Buche und Robinie. Gefertigt von den Holztechnikern der HNE. Und auch das Preisgeld wird, zumindest teilweise, ganz nachhaltig angelegt, verspricht Yasmin Hiller. "In Saatgut für unseren Garten." Die 21-jährige Studentin ist die erste Gewinnerin. Die Stadt Eberswalde hatte im vorigen Jahr den Wettbewerb um einen Nachhaltigkeitspreis an der Hochschule HNE ins Leben gerufen, um Abschlussarbeiten zu honorieren, die einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung leisten. Einen Preis, der für die Studenten Ansporn sein soll.

Fünf Studenten hatten sich bei der Premiere beworben. Und zur Überraschung sowohl der Jury wie auch natürlich der Preisträgerin setzte sich mit Yasmin Hiller eine Studentin mit einer Bachelorarbeit durch. Der Berlinerin sei es "in beispielhafter Weise" gelungen, das große Potenzial der Hochschule für Stadtgemeinschaft wirksam werden zu lassen, würdigt Bürgermeister Friedhelm Boginski in seiner Laudatio. "Man könnte auch sagen, hier hat es mal jemand vom Ende her gedacht." Denn: In ihrer Arbeit "Ökologische Nische Friedhof" hat Hiller aus dem Fachbereich Wald und Umwelt, Studiengang Forstwirtschaft, ein Jahr lang zu Flora und Fauna auf dem Kirchhof Berlin-Lichtenrade geforscht.

Studien mit Barberfalle und Co.

Mit Barberfallen, Wildtierkameras sowie Fledermausdetektoren habe sie etwa die Tierwelt untersucht und stelle die besondere Bedeutung des Lebensraumes Friedhof heraus. Sie gebe gleichzeitig praktische Empfehlungen zur künftigen Behandlung von Friedhofsflächen, "die gerade jetzt, in Zeiten knapper werdender Bauflächen, zunehmend im Fokus für alternative Nachnutzungsformen stehen", heißt es in der Begründung der Jury. Auch Eberswalde, das über ausgedehnte Friedhofsflächen verfügt, könne davon profitieren, ist Bo-ginski überzeugt. Beispielsweise durch ganz konkrete Hinweise zur insektenfreundlichen Grabbepflanzung und Gestaltung.

"Ich bin schon immer gern auf Friedhöfe gegangen", erzählt Yasmin Hiller nach der Preisverleihung. Auf die Idee, sich in der Bachelorarbeit wissenschaftlich mit dem Thema zu befassen, sei sie indes gekommen, als sie hörte, dass der Friedhof Tempelhof bebaut werden soll und dass dort deshalb keine Beisetzungen mehr erfolgen sollen. In der evangelischen Gemeinde, die Träger des Kirchhofs in Berlin-Lichtenrade ist, habe sie sofort einen Partner für die Studien gefunden. Anfangs habe sie sich auf den Laufkäfer konzentriert. Dieser gelte als ein wichtiger Bioindikator. Im Zuge der Arbeit habe sie ihr Spektrum erweitert und auch Wildtiere sowie Fledermäuse einbezogen.

Im Ergebnis ihrer einjährigen Untersuchungen stellt Hiller fest: "Friedhöfe haben ein hohes Potenzial für biologische Vielfalt." Je kleinflächiger die Gestaltung, desto höher sei dieses Potenzial. Auch alte Grabsteine und natürlich Mauern seien Lebensräume, etwa für Moose. Gleichzeitig betont die Studentin: Ihre Arbeit sei ein kleiner Baustein. "Es gibt einen großen, weiteren Forschungsbedarf." Dies gelte ebenso für die von ihr aufgestellte Hypothese: "Fledermäuse fühlen sich von Friedhöfen besonders angezogen, weil es dort – für Städte – vergleichsweise dunkel ist."

Die Arbeit sei eine "sehr spannende Reise" gewesen, sagt Hiller, die Revierförsterin werden möchte. Im engeren wissenschaftlichen Sinne, aber auch im politischen Kontext. Einerseits sinke der Bedarf an Bestattungsflächen, und der Bedarf an Baugrund steigt, was den Druck erhöht, "andererseits gehen uns eh schon viele Grünflächen verloren", so die Berlinerin, die sich seit Jahren im Artenschutz engagiert und Mitglied im Verein "Freunde Hauptstadtzoos" ist. Ein Teil des Preisgeldes fließt in den Kleingarten der Familie, in alte und bienenfreundliche Sorten.