Bernau Seit dem vergangenen Jahr wird im Barnim gezielt der Schwerverkehr kontrolliert. Am Freitag war es wieder so weit. Der Landkreis Barnim und die Polizei haben erneut einen gemeinsamen Aktionstag zur Verkehrsüberwachung von Lkw und Schwerverkehr durchgeführt. Es wurden Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt sowie Anhaltkontrollen des Schwerlastverkehrs vorgenommen. Die Sicherung der Ladung und technische Mängel an den Fahrzeugen standen ebenso im Fokus

Zwei Ursachen

"Gemeinsame Schwerpunktaktionen mit der Polizei gehören für uns seit Jahren dazu", erklärt Marcel Kerlikofsky, Leiter der Barnimer Straßenverkehrsbehörde. Zwei Ursachen gibt er hierfür an. Zum einen sei dies der Anstieg der Lkw-Unfälle , der im Jahr 2017 beobachtet wurde. Zum anderen ist aber auch die vergleichsweise hohe Zahl von Lkw-Fahrern, die Unfälle verursacht haben, für diese Kontrollen ausschlaggebend gewesen.

"Die Lkw-Unfälle sind in der Folge leicht zurückgegangen", berichtet Marcel Kerlikofsky. Die Zahl der Lkw-Unfälle sank innerhalb eines Jahres von 822 auf 766. Ihr Anteil an den Unfällen im Landkreis liegt damit bei knapp 15 Prozent.

Auch im Rahmen des europäischen Tages ohne Verkehrstote – Projekt EDWARD – hat der Landkreis verschiedene Kontrollen durchgeführt. Dabei spielten auch berlinfernere Standorte wie zum Beispiel der Bereich um die A-11-Anschlussstelle Werbellin eine Rolle.

Insgesamt registrierten die Messgeräte am Freitag 389 Fahrzeuge. 53 Überschreitungen wurden festgestellt. Die höchste Geschwindigkeitsübertretung ist auf der B 198 ermittelt worden. Der Fahrzeugführer fuhr dort 99 Stundenkilometer statt der erlaubten 70 km/h.

"Neben diesen Aktionstagen werden wir in unserer Messplanung punktuelle Geschwindigkeitsüberwachungen auf stark frequentierten Lkw-Strecken vorsehen. Der Handlungsbedarf ergibt sich dabei nicht nur aus der Unfalllage", so Marcel Kerlikofsky weiter. Straßenlärm wird immer mehr als Belästigung empfunden. Nicht nur Lkw, sondern die Vielzahl der motorisierten Fahrzeuge störe. Die Gemeinden und Städte greifen daher auf Geschwindigkeitsreduzierungen – insbesondere auf Tempo 30 – zurück. Grundlage hierfür sindLärmaktionspläne und Lärmberechnungen. "Tempo 30 innerorts kann den Verkehrslärm um bis zu vier Dezibel gegenüber Tempo 50 senken. Das entspricht einer Halbierung des wahrgenommenen Lärms. Zum Schutz der Wohnbevölkerung werden wir diese Beschränkungen überwachen. Geschwindigkeitsüberwachung ist somit auch Gesundheitsschutz", so Marcel Kerlikofsky.