Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Große Sitzende, 1977", sagt eine Frauenstimme in den verdunkelten Raum hinein. Kurz darauf erscheinen zwei junge Frauen auf der Leinwand, die im Innenhof eines Wohnblocks auf der Wiese sitzen. "Als wir Freiheit hatten und uns erholten" heißt diese Videoinstallation der Künstlerinnen Ingeborg Lockemann und Elke Mohr. In einer anderen Szene stehen die beiden Protagonistinnen vor einer grellen Discounter-Werbung, die mit "Supergeilen Preisen" wirbt, dahinter das Erdgeschoss einer Platte, das gegen die zierlichen Frauen, dem Fuß eines Riesen gleicht. Die Szenen bringen die Spannung postsozialistischer Städte auf den Punkt – es wirkt trostlos und zugleich irgendwie lebendig.

"Urbane Kommentare" wirft einen Blick auf die Kunst im Stadtraum der 1960er- bis 1990er-Jahre von Frankfurt. Wie viele ostdeutsche Städte, hat die Oderstadt nach der Wende große Umwandlungen erfahren. Hierbei überwogen Faktoren, die zu einer Schrumpfung der Stadt und ihrer Bevölkerung führten. Das hat im Stadtbild Spuren hinterlassen, nach Abrissen entstanden offene Räume im Stadtgefüge. In der DDR-Stadtplanung sollte Kunst im öffentlichen Raum für Identifikation und Erkennbarkeit der neuen Wohngebiete sorgen. Mit welchen Mitteln Gefühle wie Geborgenheit, Sich-Zuhause-Fühlen und Sicherheit erzeugt wurden, darauf richteten fünf Künstler aus Frankfurt, Brandenburg und Berlin ihren Blick.

Lebendige Leere am Hain

Im hell erleuchteten Raum hängen Fotoaufnahme und Zeichnung gegenüber. Auf der einen Seite der zugewachsene Eingangsbereich der ehemaligen Grundschule Mitte. Am Olympiahain entstand diese Farbaufnahme lebendiger Leere, Natur trifft im Zentrum auf tote Ruine. Auf der anderen Seite hängt eine Art Baum-Karte. Die schwarz-weiß Zeichnung deutet weltweit Bäume an, die in Städten Leerstand überwuchern.

Wie Eindringlinge in einem Atelier streifen dann die Besucher um einen Eisbären aus Gips, eine schwarze, hängende Wurst oder ein hölzernes Vogelhäuschen. Die namenlose Skulptur-Objekt-Installation bietet Raum für Fragen, wie: Wie würde ich persönlich die Innenstadt verschönern? Ihre "Utopie für eine Brache" entwarf Veronike Hinsberg aus Pappe und Papier: Im Maßstab 1 zu 75 füllen die grauen Wohnblöcke der Prager Straße/Hansa Nord den halben Raum. Dazwischen: Glasbehälter, die mit PVC-Schläuchen verbunden und teilweise mit Wasser sowie Speiseöl gefüllt sind. Das Gebilde veranschaulicht den Versuch, wie Kommunikation inmitten anonymer Platten entstehen kann.

Wie diese "Utopie" gibt die ganze Ausstellung Denkanstöße, künstlerische Kommentare zur oft trostlosen DDR-Architektur – die sich möglicherweise nicht jedem Gast sofort erschließen.