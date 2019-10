Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Brandenburg. Jahrelang war das Brandenburger Stadtmuseum ohne konsequente Führung, verzeichnete kaum mehr als zehn Besucher pro Tag und fristete ein Dasein als Sorgenkind in der Brandenburger Kulturlandschaft. Nun hat Anja Grothe die Leitung des Stadtmuseums übernommen und will dem verstaubten Image des Stadtmuseums neuen Glanz einhauchen. Welche Wege sie dafür gehen will und wie die Zukunft des Stadtmuseums aussehen soll, hat sie im BRAWO-Interview mit Alexandra Gebhardt verraten.

Frau Grothe, Sie stammen gebürtig aus Höxter in Ostwestfalen, haben Archäologie studiert und arbeiten seit 2004 als wissenschaftliche Grabungsleiterin in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Wie kam es zur Übersiedlung in den Osten?

In erster Linie durch sehr interessante Berufsangebote. Ich habe 2004 bis 2006 in Sachsen-Anhalt eine große Autobahngrabung geleitet. Mein Mann hat damals in Wünsdorf beim Landesamt gearbeitet und so bestand natürlich der Wunsch, näher zusammen zu sein.

Die Position der Museumsleitung ist aber eine Premiere für Sie?

Das ist richtig. Es gab eine Ausschreibung der Stadt über die üblichen Portale. Nachdem ich jahrelang als Archäologin gearbeitet habe, überlegt man sich natürlich, wo soll es für mich hingehen. bzw. die klassische Personalerfrage: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Und Sie haben sich in der Museumsleitung gesehen?

Für mich war in der Archäologie immer das Spannende, den Besuchern zu vermitteln, was man gefunden hat. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe in meiner Berufserfahrung inzwischen aber auch viel Museumsarbeit gemacht. Meine erste Ausstellung, an der ich sozusagen nur als kleines Rädchen mitgearbeitet habe, war 1999 in Paderborn eine große internationale Ausstellung zur Karolingerzeit in der Region. Bei Ausgrabungen haben wir zudem öfter parallel kleine Ausstellungen gehabt und dabei habe ich einfach gemerkt: das ist es, wo ich hin will. Die Leute für das begeistern, was man selbst macht.

Was Ihnen in Brandenburg mit der Ausstellung "1636 – ihre letzte Schlacht", die 2011 im Archäologischen Landesmuseum eröffnet wurde, ja auch gelungen ist...

Ich habe die Ausstellung damals mit kuratiert und die Ausgrabungen zusammen mit meiner Kollegin Bettina Junghans als Anthropologin selbst geleitet. Die Ausstellung war eigentlich ein ganz klassisches Beispiel für den gesamten Prozess, "von der Ausgrabung bis zur Ausstellung" und etwas wirklich Außergewöhnliches. Über die Wissenschaft wurden sozusagen die "Hard Facts" geliefert, drum herum ließen sich aber so viele Geschichten erzählen und ein lebendiges Bild kreieren. Wir haben dabei gesehen, egal wo die Wanderausstellung im Anschluss war, dass es die Leute fasziniert, was man aus den "bleichen Knochen" alles machen kann. Und das ist eigentlich auch, was ich hier gern machen möchte: einfach Objekte zum Erzählen bringen. Und so habe ich auch schon das ausgestopfte Pferd "Amore mio" von Wallenstein in eine Ausstellung geholt. Mein damaliger Chef war erst "not amused", aber den Besuchern, besonders den Kindern, hat es super gefallen.

Als studierte Archäologin bringen Sie damit ja einen ganz neuen Blickwinkel fürs Stadtmuseum mit. Wo sehen Sie das Stadtmuseum denn in Zukunft? Was schwebt ihnen an Ideen vor?

Das Stadtmusuem muss erst einmal wieder in der Stadt auch ankommen. Dadurch, dass der Betrieb in den letzten Jahren zwar da, aber zurückgestellt war, ist das Stadtmuseum nur noch wenig im Bewusstsein verankert. Deshalb möchte ich die Leute einladen, wieder hierherzukommen und das Stadtmuseum als ihr eigenes Museum anzusehen und ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen ins Stadtmuseum holen.

Und dieses Ziel soll wie erreicht werden?

Es gibt natürlich Museumsprogramme, die wir quasi in der Schublade haben und die auch gelaufen sind. Sie gilt es nun zu reaktivieren, vor allem aber auch zu modernisieren und ins 21. Jahrhundert zu bringen. Derzeit ist die Stelle der Museumspädagogik leider auch nicht besetzt. Die Neubesetzung dieser Stelle ist eine Aufgabe, die es ebenso zu bewältigen gilt. Der- bzw. diejenige wird sich dann auch um die sozialen Medien kümmern müssen. Eine Aufgabe, die ich selbst für den Moment, ganz frisch mit einem Account bei Instagram, übernommen habe, an der ich auch viel Spaß habe.

Soll das Stadtmuseum auf diesem Weg den jungen Leuten nahe gebracht werden?

Auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Über diese Wege können wir wunderbar junge Leute und nicht nur den klassischen Best-Ager erreichen. Wir haben aktuell um die 152 Follower, die ständig mit neuen Bildern versorgt werden. Zum #depotdienstag etwa mit einem Foto eines Objekts aus einem unserer drei Depots.

Also sind Themen wie Digitalisierung und Interaktivität auch ein Thema?

Das sind natürlich Themen. Da gibt es aber zwei Möglichkeiten: Einmal, um das Museumsgut zu digitalisieren und es in diesem Sinne über die museum-digital.de-Website öffentlich zugänglich machen. Da ist der Brandenburger an sich aber weniger der klassische Adressat. Andererseits wäre mit der Digitalisierung hier im Haus etwa eine Museums-App denkbar, über die man z.B. Kinderführungen laufen lässt. Dafür wäre es jedoch notwendig, WLAN zu installieren und an entsprechender Stelle davon zu überzeugen, dass wir das auch brauchen.

In der Presse war zuletzt von einem geplanten Umzug ins alte Stadtbad zu lesen. Steht dieser Plan noch?

Fest ist dieser Plan nicht, aber eine der Möglichkeiten, die wir haben. Dazu muss sich die Politik aber äußern und zeigen, ob sie diesen Weg mit uns gehen möchte. Favorisiert ist in jedem Fall eine moderne Ausstellung und Räume, in die man sehr viel mehr Licht bringen kann. Im Vorfeld dazu wäre aber auch wichtig, alle Bestände der aktuell drei Depots an einem Ort zu zentralisieren. Idealerweise in einem Neubau am Stadtrand. Das würde den Zugang zu den Beständen des Stadtmuseums extrem erleichtern und die Arbeit dessen, was wir zeigen wir wollen. Zudem können wir unseren Bestand auch für wissenschaftliche Bearbeitungen zugänglich machen.

Gibt es denn schon konkrete Ideen, was im Stadtmuseum als nächstes zu sehen sein wird?

Wir planen als nächstes eine Ausstellung unter dem Namen "Lieblingsstücke". Dazu zählen zuerst einmal Lieblingsstücke aus dem Haus, die unserer Liebe und Zuwendung bedürfen. Etwa ein alter Sekretär aus der Zeit um 1820, der sehr restaurierungsbedürftig ist. Ich könnte mir jedoch vorstellen, ihn so wie er ist, auch zu zeigen, um den Leuten zu vermitteln: wir haben tolle Stücke, müssen uns aber darum kümmern. Dazu habe ich die Museumsleiter vom Landesmuseum, Industriemuseum, Dommuseum und der Gedenkstätte angefragt, ob sie uns Stücke leihen würden, die sie als "Lieblingsstücke" bezeichnen. Außerdem sollen sich auch die Brandenburger angesprochen fühlen, mit ihren Lieblingsstücken, hinter denen sich Geschichte verbirgt, zu uns zu kommen und für die Ausstellung auszuleihen. Eine kleine Charme-Offensive, um die Lust auf das Stadtmuseum bei den Brandenburgern wieder zu wecken.

Ab wann soll die Ausstellung dann zu sehen sein?

Ende Februar endet unsere aktuelle Sonderausstellung "Enttäuschung Hoffnung Sehnsuch". Nach der Vorbereitungszeit wird die Ausstellung dann voraussichtlich im Mai 2020 zu sehen sein. Bis dahin könnte ich mir aber auch vorstellen, dass man etwa ein "Lieblingsstück" des Monats via social media kürt.

Sie sagten, dass auch die anderen Brandenburger Museen für die kommende Ausstellung angesprochen wurden. Wie wichtig ist Netzwerken für Sie?

Sehr wichtig. Es gab in der Stadt ja schon einmal eine AG Museen, die wir jetzt wiederbelebt haben. Es gab auch schon einmal die Idee einer gemeinsamen Eintrittskarte, was durch die unterschiedlichen Träger und Eintritte aber schwierig ist. Denkbar wären jedoch ein gemeinsamer Museumspass.

Sind Sie in Brandenburg denn auch privat mittlerweile angekommen?

Als Museumleiterin ist es wichtig, die Stadt in allen Facetten kennenzulernen, angefangen bei meiner Wohnung knapp außerhalb der Altstadt, in die ich nach und nach einziehe. Die Stadt entdecke ich auch für mich: Ich habe gerade sehr viel Spaß daran, alle Waldmöpse in der Stadt zu entdecken. 16 habe ich schon, ich habe also noch ein bisschen was vor mir, nicht zu vergessen, die Ortsteile. Bisher habe ich nur Hohenstücken etwas kennengelernt, aber es gibt ja noch mehr.