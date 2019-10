Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Das Landwirtschaftsamt hat die aktuellen Erntezahlen für Oder-Spree inzwischen bis auf wenige Fruchtarten zusammengestellt. Demnach zeichnet sich eine leichte Verbesserung der Hektarerträge gegenüber dem Vorjahr ab. Allerdings liegen die Zahlen durchweg unter dem Fünfjahres-Mittelwert. So wurden von der flächenmäßig zweitwichtigsten Anbaufrucht, dem Winterroggen, 40 Dezitonnen pro Hektar (dt/ha) geerntet. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es nur 32 (dt/ha), im Fünfjahresschnitt allerdings 44. Beim Winterweizen, der drittwichtigsten Sorte, ist der Abstand zum Mittelwert noch größer, Statt 67 (dt/ha) sind es in diesem Jahr nur 54, im Vorjahr waren es 53 (dt/ha). Der Mais, mit etwa 13000 Hektar die flächenmäßig wichtigste Anbaufrucht, erbrachte pro Hektar nur 242 (dt/ha). Das ist zwar etwas besser, als im Vorjahr (235), aber weit entfernt von Fünfjahreswert (353 (dt/ha). 2017 konnten sogar 430 (dt/ha) geerntet werden.

Regionale Unterschiede

Nach Einschätzung des Vorsitzenden des Kreisbauernverbands (KBV), Hartmut Noppe, hat es in diesem Jahr innerhalb des Landkreises große Unterschiede gegeben. Ursache seien einerseits schwer vergleichbare Bodenqualitäten, andererseits auch extrem kleinteilige lokale Wetterereignisse.

Aufgrund der Trockenheit ist auch das Grundfutter für das Vieh in Oder-Spree (Mais, Heu, Stroh) knapp ausgefallen. Das schmerzt die Landwirte nach Aussage des KBV-Geschäftsführers Karsten Lorenz, ganz besonders. Grund ist, dass die Futtervorräte durch die Dürre im Vorjahr schon knapp waren und nun zunehmend aufgebraucht. "Unsere Landwirte wollten in diesem Jahr wieder ausreichend Futter produzieren um für die Wintermonate gewappnet zu sein. Mit dem zweiten Dürrejahr in Folge mussten viele diese Hoffnungen allerdings begraben." An den Marktpreisen für Heu und Stroh lassen sich laut KBV die Folgen des Futtermangels schon seit Juni ablesen. Wie schon im Dürresommer 2018 steigen die Preise für Heu und Stroh auf Rekordwerte. Derzeit zahlt man für eine Tonne Heu (frei Hof) 140 bis 150 Euro. Vor zwei Jahren waren es grade mal 80 Euro. Nicht ganz so drastisch sehe es beim Stroh aus.

Die Lage der Milchbauern im Kreis sei weiter angespannt. Aktuell liegt laut Noppe der Milchpreis bei 30 Cent je Liter. Um nachhaltig wirtschaften zu können, seien 35 Cent nötig. Sein eigener Betrieb, die Agrarprodukte Sauen, hatte die Kühe 2016 abgeschafft.

Sorge vor Folgen der Klimapolitik

Am Dienstag werden sich Landrat Rolf Lindemann und die Beigeordnete für Ländliche Entwicklung, Gundula Teltewskaja, gemeinsam mit dem Vorstand des KBV in landwirtschaftlichen Unternehmen über aktuelle Herausforderungen informieren, vor denen Landwirte in unserer Region stehen. Besichtigt werden die Agrargenossenschaften Tauche und Ranzig sowie der Gutshof Oegelner Fließ.

Wie Noppe mitteilt, steht bei dem Besuch der Verwaltungsspitze des Landratsamts die diesjährige Erntebilanz auf der Agenda. Außerdem sollen die Sorgen der Landwirte angesprochen werden. Viele seiner Kollegen hätten Angst, dass sich im Zuge der Klimapolitik die Rahmenbedingungen ändern. So sorge man sich beispielsweise über eine Erhöhung der Dieselpreise in Folge einer CO2-Steuer. Noppe appelliert: "Bitte bei der ganzen Klimadebatte die Landwirtschaft nicht vergessen!" Der ländliche Raum sei auf Pendelverkehr und Transporte angewiesen.

Dass man auf den Klimawandel auch auf Seiten des Agrarsektors reagieren muss, ist auch Noppe klar. Eines der dringenden aktuellen Themen sei die Bewässerung der Flächen. Weitere Herausforderungen sind laut Noppe die Auswirkungen der Düngeverordnung, die Eingrenzung der Nitratwerte in der Landwirtschaft, und die Umsetzung der Siloverordnung.