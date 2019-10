Steffen Göttmann

Schiffmühle (MOZ) Fünf bis sechs Zentner Kartoffeln haben Henning Höhne und seine Frau jetzt in ihrem Keller eingelagert. Ihr Backsteinhaus von 1885 steht am Hang in Gabow und verfügt über einen Keller mit gleichbleibenden Temperaturen. "Das ist alles zum Eigenverbrauch", sagt Henning Höhne. Er ist Diplom Landwirt, hat aber keinen eigenen Betrieb und fungierte daher als landwirtschaftlicher Berater.

Der Kartoffelanbau ist rein privater Natur. Seit Jahren schon experimentiert Henning Höhe mit Kartoffeln. Dabei probiert er auch Sorten mit farbiger Schale und violettem Fruchtfleisch aus. "Die farbigen Spezialsorten haben in diesem Jahr nicht so viel gebracht", berichtet Henning Höhne. Ihnen machte die Trockenheit am meisten zu schaffen. Geerntet habe er von diesen eher nur kleine Knollen.

Insgesamt hat er aber festgestellt, dass die Kartoffeln besser schmecken als in Sommern mit durchschnittlichen Niederschlägen. Seine Lieblingsspeisekartoffeln seien die ungarische "Sarpo Mira", die erste gegen Krautfäule resistente Kartoffel, die deutschen Sorten "Laura" und "Gala", die englische "Arran Victory" sowie die finnische Jussi. Letztere sei seine große Neuentdeckung und sehr wohlschmeckend. Sie habe die Trockenheit sehr gut überstanden. Besonders lobt er die französische "La Ratte"-Kartoffel, die in Gourmettempeln zu horrenden Preisen angeboten werde. Henning Höhne baut seine Kartoffeln im Garten hinterm Haus und auf einem Feld in Altmädewitz an. Ein Landwirt im Nebenerwerb habe ihm drei Reihen eines Feldes überlassen. Der Landwirt grabe maschinell die Löcher und häufele sie auch. "Ich muss nur manuell die Kartoffeln legen", berichtet der Gabower. Daheim macht er alles per Hand mit der Hacke. Das Pflanzgut bezieht er von zwei Öko-Vermehrungsbetrieben in Salzwedel und Barum. Dank der Trockenheit habe er die Krautfäule, wissenschaftlich phytophtora, ein Pilz, nicht mit Fungiziden bekämpfen müssen, berichtet Höhne.

Seine Frau und er essen jeden Tag Kartoffeln. "Aus Nudeln mache ich mir nichts", sagt er kopfschüttelnd. Sie nehmen sie als Kartoffelbrei, Salz- und Pellkartoffeln sowie am liebsten als Bratkartoffeln zu sich. Pommes Frites lehnt er ab. Die seien ungesund wegen der Fettsäuren, die beim Frittieren entstehen.