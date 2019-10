Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Seelow wäre ein guter Ort, um hier eine Shisha- und Cocktailbar zu eröffnen. Davon ist Alexander Hiller überzeugt. Nur — er hat noch kein geeignetes Lokal dafür gefunden. Die kleine Umfrage, die er in der Stadt zu dem Thema gemacht habe, spreche für das Vorhaben, sagt er. Und auch bei Bürgermeister Jörg Schröder sei er dafür auf offene Ohren gestoßen.

Suchtgefahr nicht beschönigt

Der gelernte Elektriker, der aus gesundheitlichen Gründen den Beruf nicht mehr ausüben kann, wird bei seiner Existenzgründung vom Lotsen der STIC in Strausberg begleitet. Aufgewachsen ist Hiller in einer deutsch-türkischen Familie in Berlin-Kreuzberg, Wedding und Neukölln. Seit zehn Jahren raucht er selbst die Wasserpfeife und hält dies für ein gutes Mittel, um das Zusammensein mit Freunden zu fördern. Das Suchtpotential sei ähnlich wie bei anderen Tabakwaren, sagt er. Da gebe es nichts zu beschönigen. Ins Oderland sei er durch die Liebe gekommen. Seine Verlobte kommt aus Wriezen. Zunächst hatte der 32-Jährige in Neuhardenberg gewohnt, nun in Seelow.

Bei der Sucht- und Drogenberatung der Diakonie Oderland-Spree bietet man Hilfe bei Problemen mit Alkohol, Drogen, Nikotin und Medikamenten, aber auch bei Glücksspielen und Mediennutzung an. Das Rauchen von Wasserpfeifen habe sich dabei noch nicht als besonderes Problem herausgestellt, sagt Mitarbeiter Martin Schulze. Allerdings gebe es Fälle, wo das Shisha-Rauchen Teil von Mischformen einer Sucht sei.

Gibt man "Shisha" in die Internet-Suchmaschine ein, so erfährt man, dass es bereits Shisha-Angebote in Bad Freienwalde und Frankfurt, aber auch in Libbenichen und Lebus gibt. Nutzer schätzen die gemütliche Atmosphäre, die Möglichkeit, bei Rauch und Cocktails zu entspannen, ähnlich wie in anderen Bars.

Dabei ist das Shisha-Rauchen nicht so ungefährlich. Der Tabak wird in der Wasserpfeife nicht direkt verbrannt, sondern bei niedrigen Temperaturen mit Hilfe der Wasserpfeifenkohle erhitzt. Bei der Verbrennung der Kohle entsteht das unsichtbare und hochgiftige Kohlenmonoxid. Das Tückische dabei: Die frühen Anzeichen einer Vergiftung wie Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen werden beim Shisha-Rauchen meist auf den Tabak zurückgeführt. Die Ärztekammer Nordrhein forderte bereits vor Jahren Kohlenmonoxid-Melder als Pflichtgeräte für jede Shisha-Bar, um rechtzeitig Alarm zu schlagen, schreibt die Ärztezeitung. "Diese Melder lasse ich alleine schon zum Schutz der Kunden einbauen. Nebenbei ist es natürlich auch eine gesetzliche Regelung", betont Hiller.Shishas scheinen mit ihrem süßlich-fruchtigen Aroma zudem die Zigarette als Einstiegsdroge in den Tabakkonsum abzulösen: Jeder zweite Schüler einer zehnten Klasse hat schon einmal Tabak aus einer Shisha geraucht. 15 Prozent der Zehntklässler greifen regelmäßig zur Wasserpfeife, ergab eine Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit, für die in sechs Bundesländern 7000 Schüler befragt worden waren.

Krebsrisiko ist höher

Laut Bundesinstitut für Risikobewertung können sich darüber hinaus beim langjährigen Shisha-Rauchen die Lungenfunktion verschlechtern und das Krebsrisiko erhöhen. Die Annahme, dass der Rauch aus Wasserpfeifen weniger schädlich als der von Zigaretten sei, sei falsch. Das Gegenteil sei der Fall. "Entgegen der weit verbreiteten Annahme ist das Rauchen einer Shisha keineswegs unbedenklich. Im Gegenteil, das Risiko an Lungenkrebs zu erkranken, ist beim Rauchen mittels Wasserpfeife fast doppelt so hoch wie beim Rauchen von Zigaretten", sagt Birgit Dziuk, Landesgeschäftsführerin der Barmer Thüringen.

Kontakt: Tel. 0157 75062963 oder E-Mail: alexander.hiller@hotmail.de