Uwe Stemmler

Jacobsdorf (Freier Autor) In die Jacobsdorfer Gaststätte "Zum Erbkrug" wird wieder Leben einziehen. Die Gemeindevertretung entschied am Mittwochabend, das Haus an Gabriela Gozdek zu verpachten. In der Einladung zur Sondersitzung war sie noch als einzige Bewerberin, die ihr Konzept vorstellen werde, angekündigt. Dann bewarben sich noch Sandra und Bekim Schoenrowski in der Einwohnerfragestunde. Sie betreiben ein italienisches Restaurant in Friedland, unweit von Beeskow. Italienische Küche planten sie auch für den Erbkrug. Die Zimmer im ersten Stock wollten sie zudem vermieten. Die Gaststube sollte so bleiben. "Da muss man nicht investieren. Es ist alles schick", sagte Bekim Schoenrowski.

Gabriela Gozdek ist offenbar Jacobsdorfern nicht unbekannt. Jedenfalls riefen ihr, als sie vor der Feuerwache auf eine Entscheidung im Versammlungsraum wartete, einige Leute zu: "Viel Glück, Gabriela!". Sie betreibt im Frankfurter SMC das Schnitzelhaus, außerdem noch als Saisongeschäft am Helenesee die Seeterrassen. Die 40-Jährige, die aus den Masuren in Polen stammt, möchte mit ihrem Team ab 1. Dezember deutsche und polnische Küche im Traditionslokal anbieten. Den Erbkrug will sie komplett renovieren und dann mit ihren zwei Kindern auch in Jacobsdorf wohnen.

Ex-Bürgermeister Detlef Gasche sorgte sich in der Sitzung um die Zusammenarbeit des neuen Betriebes mit der Kommune. Die Gaststätte werde ja jetzt als "Eventpoint" genutzt. Diesen Begriff brachte er 2018 ins Gespräch.

Für Feiern genutzt

Die Gaststätte hatte leer gestanden, weil der Vertrag des langjährigen Betreibers Denis Petzold Ende 2017 nicht verlängert wurde, er mit Möbeln und Geschirr ausziehen musste. Auf Gasches Betreiben beschloss die Gemeindevertretung dann ein dreiviertel Jahr später Stühle, Tische, Geschirr und Besteck für 7000 Euro anzuschaffen, um das Haus für Feiern nutzten zu können. Gasches Gegenkandidat bei der Bürgermeisterwahl im Mai, Peter Stumm, setzte den Wiedereinzug guter Gastronomie im Erbkrug auf sein Wahlprogramm und gewann.