HGA

Hennigsdorf Durch eine unbekannte männliche Person wurden bereits am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in der Mäc-Geiz-Filiale am Havelplatz diverse Artikel entwendet.

Mitarbeiter der Filiale beobachteten den Dieb und setzten ihn zunächst fest. Doch der Dieb setzte sich zur Wehr und schlug die Mitarbeiter, die dabei zum Glück keine Verletzungen davontrugen.

Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht zum Ergreifen des Mannes. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall, dem Tatverdächtigen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten die Polizeiinspektion Oberhavel Telefon 03301 851-0, die Internetwache der Polizei www.internetwache.brandenburg.de, das Bürgertelefon der Polizei 0700 3333 0331 oder jede andere Polizeidienststelle zu benachrichtigen.