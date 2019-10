Manfred Lutzens

Brandenburg an der Havel Zwei keinesfalls alltägliche Wetterereignisse "rahmten" diesen September ein. Da war gleich am 1. 9., dem Beginn des meteorologischen Herbstes, ein empfindlicher Temperatursturz zu registrieren. Von 28 Grad schon am Vormittag (Monatsmaximum, es folgte als zweiter Sommertag der 4. mit 27,3°) ging es mit Tief "Egbert" binnen Stunden auf kühle 21 Grad herunter. Auffällig dabei: Ohne jeden Regen fand so die letzte diesjährige Hitzewelle, mit noch 34 ° am Vortag, ihr Ende. Und direkt zum Monats-Halali brauste ja dann mit "Mortimer" der erste Herbststurm heran.

An den 28 Tagen dazwischen war die Wetterküche keinesfalls etwa eintönig. Mit einem Mittel von 15,7 Grad blieb es diesmal nur um 0,5 Grad wärmer als das "Soll" vorgibt. Begünstigt war die erste Septemberhälfte, wobei uns der 9. als rühmliche Ausnahme mit lediglich 14,4 Grad (Tief "Hans") den niedrigsten Höchstwert brachte. Noch frischer kam kurzzeitig der 17. daher; da fiel das Quecksilber am Tag bis auf 9,4 °. Ohnehin lagen die Temperaturen zwischen dem 16. und 20. sowie am 25. und 27. spürbar im herbstlichen Bereich. Immerhin verharrte die Thermometerskala an 12 Tagen unter der 20-Grad-Marke. Empfindliche Kühle zudem während der Nächte zwischen dem 18. und 23., als das Minimum in Brandenburg am 20. auf gerade noch 6,8 ° bzw. in Ketzür sogar Null (!) Grad fiel. Dennoch: Schöne, angenehme Spätsommer- bzw. Frühherbsttage erfreuten uns wiederholt, so u. a. dank der Hochdruckgebiete "Gaia" (14., 15.) und "Hanneke" (21. bis 23. / kalendarischer Herbstbeginn). Da brachte es "Klärchen", die nur einen Tag fehlte, mehrmals auf über elf Stunden Sonnenschein; insgesamt waren es angemessene 175 h. Insekten wie Schmetterlinge, Bienen und Wespen witterten nochmals Morgenluft.

Wasser indes sollte in diesem September, da nun eine Reihe von unterschiedlich starken Tiefdruckgebieten aus Westen auch den Weg ins Havelländische fand, zunehmend ein Thema werden. Endlich füllten sich zumindest wieder die Regenmessgeräte. Dafür sorgten vor allem zum Monatsausklang - gelegentlich sogar mit apriltypischem Wetter und einem Gewitter (28.) -, "Humberto", "Lysander" sowie des eingangs schon erwähnte "Mortimer". 58,5 Liter je Quadratmeter ("Soll": 49 l) Regen stehen für die Station Görden an insgesamt 12 Tagen zu Buche, dabei die größte Menge mit 18,7 l für den 9. des Monats. Ebenfalls jeweils gut 58 l betrug die Summe auf der Scholle sowie in Kirchmöser.