Boitzenburger Land Gewerblicher Einbruch mit großem Schaden

Die freien Tage der Vorwoche nutzten augenscheinlich äußerst gut informierte Diebe zum Einbruch in einen Agrarbetrieb im Boitzenburgr Land. In der Zeit zwischen dem 2. und 4. Oktober drangen einer oder mehrere Täter gewaltsam auf das Firmengelände vor. Dort wurden gewaltsam mehrere Fenster aufgehebelt, um in die Büroräume zu gelangen. Alle Büroschränke wurden durchsucht. Gleich nach dem Bemerken des Einbruchs führten die Firmenverantwortlichen eine Inventur durch. Erst da stellte sich der wahre Schaden des Einbruchs heraus. Die Täter entwendeten Pflanzenschutzmittel im Wert von 20 000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Schuhabdrücke für die weiteren Ermittlungen und für die Suche nach den Tätern. Eine entsprechende Anzeige wegen des Diebstahls wurde gefertigt.