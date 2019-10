red

Brandenburg an der Havel Der Burgwall von Lossow unweit von Frankfurt Oder gilt als eines der bedeutendsten jungbronze-/früheisenzeitlichen Bodendenkmale der Region. Als befestigte Siedlung am Ende der mittleren Bronzezeit angelegt, wurde man 1919 durch die Befunde seiner früheisenzeitlichen Nachnutzung aufmerksam. Diese zeigen sich durch bisher 63 lokalisierte sowie teilweise untersuchte Schachtanlagen, die bis zu über sieben Meter tief sind. Die röhrenförmigen Schächte bargen zerstückelte menschliche und tierische Skelette(-reste) und wurden bislang als Hinweise auf Opferungen interpretiert. Inwieweit diese Deutung durch anthropologische Untersuchungen und analoge Befunde gestützt wird, soll im Rahmen des Vortrags "Menschenopfer, Kult und Ritual – Stand der Forschungen zum 100-jährigen Jubiläum der Entdeckung der Opferschächte von Lossow" am Mittwoch, 9. Oktober, kritisch hinterfragt werden. Ab 18.30 Uhr referiert Dr. Ines Beilke Voigt im Archäologischen Landesmuseum zum Thema. Der Eintritt ist frei.