Ulf Grieger

Seelow Am Freitagnachmittag wurden in der Küstriner Straße, durch bislang unbekannte Täter, insgesamt acht gelbe Säcke in Brand gesteckt.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von rund 500,- Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.