Ostprignitz-Ruppin Mit derselben Masche haben am Sonnabend Unbekannte versucht, sich in Wittstock und Neuruppin Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. In einem Fall hatten sie Erfolg.

In beiden Fällen gaben sich die Täter als Polizisten aus. Gegen 11 Uhr traf eine 84-Jährige vor ihrer Wohnung an der Wittstocker Schwedenstraße zwei Männer an. Diese behaupteten, ein Einbrecher sei gefasst worden. Die Rentnerin solle aufmerksam sein und Türen und Fenster verschlossen halten. Die Frage, ob sie Geld oder Gold in der Wohnung habe, verneinte die Frau. Daraufhin trugen die vermeintlichen Kripo-Beamten den Einkauf der 84-Jährigen zu deren Wohnung und gingen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Eine Stunde später tauchten falsche Polizisten in einem Hausflur an der Neuruppiner Hermann-Matern-Straße auf. Eine ebenfalls 84-Jährige Frau traf die ausländisch aussehenden Männer an. Diese behaupteten, im Haus sei eingebrochen worden. Sie gingen unter dem Vorwand, nachsehen zu wollen, ob die Einbrecher auch bei ihr waren, in die Wohnung der Seniorin. Diese holte mehrere hundert Euro hervor, um einen der Täter zählen zu lassen, ob noch alles da ist. Die Männer nutzten einen unbeobachteten Moment und verschwanden mit dem Geld.

Die Frau erstattete Anzeige. Kriminaltechniker der Polizei sicherten in ihrer Wohnung Spuren.