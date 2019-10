MOZ

Neuruppin Bei einer Privatparty in einem Wohnheim an der Neuruppiner Junckerstraße ist es am Sonnabend zu einer Schlägerei gekommen. Gegen 3 Uhr tauchten drei junge Männer auf, die mitfeiern wollten. Ihnen wurde der Zutritt verwehrt. Das Trio wollte gehen, fühlte sich durch Äußerungen der Feiernden aber provoziert, wodurch es zum Handgemenge kam. Vier Partygäste wurden durch Schläge leicht verletzt. Die Störer gingen anschließend. Zwei von ihnen traf die Polizei in der Nähe an. Sie waren betrunken und gaben an, sich nur gewehrt zu haben.