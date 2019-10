Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Der Termin war gut gewählt. Am Brückentag zwischen Einheitsfeier und Wochenende hatte Christine Rauter den nun schon vierten Regionalmarkt am "Dorfladen+" organisiert. Sie hatte zunächst ein Praktikum dort und ist seither die Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die Nutzung des im Zuge eines Studentenprojektes entstandenen Treffpunktes. Noch macht sie das alles ehrenamtlich und mit offensichtlich viel Spaß. Auf die Dauer hin wäre aber eine geförderte Stelle nötig. Als Basis soll auch ein Verein gegründet werden.

Bilderstrecke 4. Golzower Regionalmarkt Bilderstrecke öffnen

Bäcker mit Extra-Öffnung

Noch mehr als beim 3. Regionalmarkttag, der ja vormittags und wochentags war, kamen nun Golzower, aber auch Einwohner aus anderen Orten. Martin Lubisch von der Diedersdorfer Ölmühle produzierte Fenchelöl und dazu noch einen intensiven Duft, der sofort weitere Interessnten anlockte. Zur großen Freude der Golzower hatte auch Diana Baumgärtel die Bäckereifiliale noch am Nachmittag offen. Gemeinsam mit Ferienkind Alena (11) verkaufte sie frischen Kuchen und Brötchen. Und sorgte so dafür, dass das kleine Café zwischen Dorfladen und Bäckerfiliale gut genutzt werden konnte. Brunhilde Bulang bekannte, zwar keine Stammkundin bei Baumgärtels zu sein. Aber das Angebot sei verlockend und so will sie öfter kommen.

Janina Briesemeister, Fotografin und Mediengestalterin aus Golzow, fand guten Absatz für Kalander und Ansichtskarten. Während sie schon häufiger dort einen Stand hatte, war Ralf Anders mit seinen Obstweinen erstmals dabei. Zur Verkostung gab es kleine Proben. Zudem Honig vom Imker, Gurkenspezialitäten der Odega, Gemüse und Obst vom Görlsdorfer Biohof Zielke und Ziegenkäsespezialitäten vom Oderbruchhof Alt Tucheband. Sylvia Nickel gehört auch schon zum Stammpersonal des Regionalmarktes. "Das Projekt wächst, weil sich so viele einbringen", freute sich Bürgermeister Frank Schütz. Sein Amtsvorgänger Klaus-Dieter Lehmann zum Beispiel betätigte sich als Grillmeister und Snorre Fjeldstad, der Norweger unter den Golzowern, versorgte die Gäste mit Stullen.

Verein wird gegründet

Unter dem Motto "machen statt meckern" soll es auch in der kalten Jahreszeit dort weitergehen, informierte Frank Schütz. Der nächste Regionalmarkt findet am 8. November von 12 bis 16 Uhr statt. Im Dezember ist ein Weihnachtsmarkt geplant. Auch sonst ist "Leben im Laden+". Denn Renate Rutsch aus Friedrichsaue wird dort Nähnachmittage veranstalten. Und auch die Senioren haben dort einiges vor.

Der nächste organisatorische Schritt wird die Gründung eines Trägervereins sein. Das wird derzeit vorbereitet. Im Hintergrund laufen zudem die Umnutzung des Gebäudes und die Ordnung der Eigentumsverhältnisse.