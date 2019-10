OGA

Fehrbellin Ein 22-Jähriger ist am Freitag in einem Fehrbelliner Lebensmittelmarkt beim Stehlen erwischt worden. Der junge Mann wollte mit einer prall gefüllten Sporttasche das Geschäft verlassen als der Alarm der Warensicherungsanlage losging. Ein Mitarbeiter stellte sich dem jungen Mann am Ausgang in den Weg. Der 22-Jährige wurde aggressiv und verlangte, in Ruhe gelassen zu werden. Er schubste den Angestellten weg und lief davon. Der Mitarbeiter wurde nicht verletzt. Die Polizei fand den Dieb in der Nähe. In der Tasche, die er immer noch bei sich trug, fanden sich Lebensmittel im Wert von 30 Euro. Weil er den Angestellten angegriffen hatte, wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.