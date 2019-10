Klaus D. Grote

Lehnitz (MOZ) Der seit mehr als drei Jahrzehnten bestehenden Lehnitzer Friedrich-Wolf-Gedenkstätte im Wohnhaus des Mediziners und Schriftstellers droht zum Jahresende die Schließung. Wiederholt hatte die Friedrich-Wolf-Gesellschaft auf die Probleme bei der Erhaltung hingewiesen und um Hilfe gebeten. Doch bislang ist noch keine Lösung in Sicht.

Weil die wenigen, in ganz Deutschland lebenden, überwiegend älteren Mitglieder der Gesellschaft den Betrieb des Hauses abgeben wollen und der Gesellschaft die dringende Sanierung des Hauses nicht möglich ist, hatte sie sich Hilfe suchend an die Stadt gewandt. Angeregt wurde eine Übernahme und die Einbindung des samt der Bibliothek von Friedrich Wolf weitgehend original ausgestatteten Hauses in die Stadtbibliothek. Ein von den Linken beantragter und von den Stadtverordneten beschlossener Prüfauftrag sollte bis spätestens September zu einem Ergebnis kommen. Doch das blieb aus. "Wir prüfen eine Beteiligung des Kulturministeriums, die Gespräche dazu laufen noch", sagte Stadtsprecher Gilbert Collé. Die Stadt sei nicht in der Lage, das Haus allein zu übernehmen.

20 Einfamilienhäuser gleicher Bauart im Alten Kiefernweg wurden im modernen Stil für SS-Offiziere des KZ Sachsenhausen von Häftllingen erbaut. Nach Kriegende dienten sie als Lazarette. Danach wurden einige Häuser an Wissenschaftler und Künstler vergeben. Wolf zog 1948 mit seiner Frau Else an seinem 60. Geburtstag aus einer kleinen Berliner Mietswohnung in das Siedlungshaus. Er ließ es von der niederländischen Avantgarde-Architektin Ida Liefrink-Falkenhaus im Bauhausstil einrichten. Möbel und Einrichtungsgegenstände sind bis heute erhalten. "Es macht den Eindruck, als wären die Bewohner zu einem Spaziergang unterwegs", sagt Gedenkstättenleiterin Tatjana Trögel. Friedrich Wolf starb am 5. Oktober 1953. Seine Frau Else vermachte das Haus später dem Volk der DDR. Heute wird es zu Führungen, Lesungen und Festen geöffnet.