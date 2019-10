Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Es war das Spitzenspiel der Fußball-Brandenburgliga, in dem der 1. FC Frankfurt den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter RSV Eintracht bezwungen hat. In einem über weite Strecken umkämpften, aber durchaus gutklassigen Vergleich krönten die Frankfurter die taktisch disziplinierte Leistung mit zwei Treffern nach Standards in der ersten Halbzeit.

Den Grundstein für den Erfolg in der Partie zweier offensiv ausgerichteter Jung-Teams legten die Gastgeber in der Defensive. Konzentriert und bissig in den Zweikämpfen ließen sie nicht viel zu, gestatteten den Randberlinern in der ersten Hälfte keine Großchance. Oft tappten deren schnelle Offensivkräfte mit Lauritz Schulze-Buschhoff im Zentrum in die Abseitsfalle. Auf die überraschende Unterstützung aus den hinteren Reihen (Yannic Heinze, Levi Böttcher) zeigte sich die FCF-Deckung gut eingestellt.

Ausgerechnet zwei Verteidiger machten die Tore. Kurz nach einer schönen Kombination, eingeleitet von Sandro Henning und Hackeablage von Marcel Georgi, gab es Eckball. Den nahm Hendrik Haack aus halblinker Position direkt an und vollendete mit feiner Schusstechnik an den rechten Innenpfosten. Es war der erste Treffer des 18-jährigen Innenverteidigers für die Männer-Auswahl und ihn hatte wohl kein RSV-ler auf der Rechnung. Erik Huwe erhöhte eine Viertelstunde später nach Freistoß von Marcel Georgi mit Kopfstoß auf 2:0. Den Kapitän und Kopfball-Spezi bei Standards muss allerdings jeder auf seiner Rechnung haben ...

Lawrenz scheitert am Elfer

Das mögliche 3:0 unmittelbar vor der Pause bereitete Georgi vor. Sein Dribbling im Strafraum wurde per "Zange" beendet. Diesmal scheiterte Sebastian Lawrenz beim Elfmeter. Torwart Daniel Hemicker ahnte den unteren Winkel, rettete zur Ecke. Das 2:0 war verdient, weil auch John-Luka Sauer (25.) und Lawrenz (45+1) noch ihre Möglichkeiten hatten.

Nach dem Seitenwechsel drohte der Vergleich bei nasskaltem Wetter auf rutschigem Rasen zu entgleisen. Einem heftigen Foul von Schulze-Buschhoff an Huwe nahe der Seiten- und Mittellinie soll der Stürmer eine Spuckattacke gegen Lawrenz hinterhergeschickt haben – Rote Karte für den Hitzkopf (54.). Rudelbildung und Diskussionen folgten und eine Gelbe Karte für den erbosten Coach Patrick Hinze. Dann beruhigten sich die Gemüter. Es wurde wieder Fußball gespielt. Maik Frühauf musste sein zerrissenes Trikot wechseln (68.), Zwillingsbruder Steven erlebte als Einwechsler sein Liga-Debüt. Obwohl die dezimierten Gäste mehr Druck machten, gelang mehr als das späte Anschlusstor durch Marcus Stachnik nicht. Für einen ähnlichen Husarenritt, als Eintracht einen 0:4-Rückstand gegen Preußen Eberswalde noch zum 5:4 gedreht hatte, reichten Zeit und Kraft nicht.

Vorfreude auf Landespokal-Hits

Hinze wollte sich "mit der neuen Situation überhaupt nicht anfreunden". 29 Spiele war die Eintracht unbezwungen. Nun riss die Serie, "weil wir zu spät aufgewacht sind, die Frankfurter verdient gewannen". Dennoch bleibt der RSV Spitzenreiter.

Auf die Landespokal-Hits nächsten Sonnabend gegen die Regionaligisten Union Fürstenwalde (FCF) und Energie Cottbus (RSV) freuen sich beide. "Aber heute wird erst einmal gefeiert", so ein glücklicher Jan Mutschler. Ihm tut leid, dass er nicht alle "Bankdrücker" einsetzen konnte. "Für Tobias Fiebig gebe ich heute noch einen aus", versprach er. Der meinte nur trocken: "Ich hätte lieber gespielt."

1. FC Frankfurt: Marvin Benno Lähne – Lars Wiedenhöft, Hendrik Haack, Sebastian Lawrenz, Erik Huwe (72. Leon Herzberg) – Paul Karaszewski, Maik Frühauf – Sandro Henning (60. Robin Grothe), Marcel Georgi (72. Steven Frühauf), John Lukas Sauer – Niclas Weddemar

Schiedsrichter: Max Stramke (Elsterwerda) – Zuschauer: 105