dpa

Wolfsburg (dpa) Am Ende sangen die Fans des 1. FC Union zwar wieder lautstark für ihre Mannschaft, doch Punkte gab es für den Aufsteiger schon wieder nicht.

Das 0:1 (0:0) beim VfL Wolfsburg am Sonntag in der Fußball-Bundesliga war für die Köpenicker trotz einer lange Zeit ansprechenden Vorstellung bereits die vierte Niederlage nacheinander. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer rutschte so nach dem siebten Spieltag auf den 16. Tabellenplatz ab, während die weiter ungeschlagenen Wolfsburger nun überraschend Zweiter sind.

"Die Mannschaft hat es toll gemacht. Aber am Schluss fehlt das Resultat", sagte Union-Trainer Urs Fischer bei Sky und ergänzte: "Du musst auch mal einen reinhauen. Wir hatten heute genügend Möglichkeiten. Das ist schade." Laut des Schweizers fehlte seinem Team "die letzte Konsequenz". Man müsse in solchen Spielen "zumindest ein Tor schießen". Doch dazu reichte es in Niedersachsen nicht. Union steht mit vier Zählern nur aufgrund des besseren Torverhältnisses noch nicht auf einem direkten Abstiegsplatz.

Den Siegtreffer für die "Wölfe" schoss Torjäger Wout Weghorst erst in der 69. Minute. Das ließ den VfL auch den Ärger über einen wieder zurückgenommenen Foulelfmeter zu Beginn der zweiten Halbzeit vergessen (53.). Da stand Weghorst schon zur Ausführung bereit, als sich Schiedsrichter Bastian Dankert die Szene nach einem Hinweis seines Videoassistenten noch einmal am Spielfeldrand auf seinem Bildschirm ansah. Dort erkannte er dann: Weghorst hatte den Ball mit dem Ellbogen berührt, bevor er von Marvin Friedrich gefoult wurde.

Vor 27 012 Zuschauern hätte Wolfsburg dieses Spiel schon in den ersten zehn Minuten entscheiden können. Doch Verteidiger Robin Knoche (6.) und Weghorst (7.) vergaben gleich zu Beginn zwei große Chancen.

Eine frühe Führung wäre an diesem Nachmittag das Beste gewesen, was Wolfsburg hätte passieren können. Denn nicht einmal drei volle Tage nach der schweren Europa-League-Partie bei AS Saint-Etienne (1:1) fehlte ihnen erkennbar die Kraft, um die Berliner dauerhaft unter Druck zu setzen. Jerome Roussillon konnte wegen seiner Blessur vom Donnerstagabend gar nicht mitspielen, Josip Brekalo wurde erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. 2:40 Minuten später legte er Weghorst den Treffer zum 1:0 auf.

Die Berliner machten dem VfL das Leben mit einer Fünferabwehrkette schwer und hatten dank ihrer vielen mitgereisten Fans auch akustisch so etwas wie ein Heimspiel. Nach einer Viertelstunde schafften sie es sogar, das Spiel immer weiter von ihrem eigenen Tor weg zu verlagern. Die erste Chance vergab Sheraldo Becker nach einem tollen Pass von Robert Andrich (15.). Nach einem Eckball für Union verpasste Neven Subotic den Ball im Fünfmeterraum nur um eine Fußspitze (31.). Alle Berliner hatten sich vor dem Spiel in Shirts mit der Rückennummer und dem Namen ihres Mitspielers Akaki Gogia aufgewärmt, der vor einer Woche einen Kreuzbandriss erlitt.

Die Wolfsburger versuchten nach dem Wechsel noch einmal alles. Gerade als sie selbst den Glauben an einen Sieg zu verlieren schienen, traf Weghorst zum erlösenden 1:0. Die bis dahin so schwache Partie nahm danach noch einmal Fahrt auf, weil Union durch Marius Bülter zwei gute Chancen zum Ausgleich hatte (71./80.) und Wolfsburg immer mehr Raum zum Kontern bekam. Am Ende war der Aufsteiger zu schwach, um den Wolfsburger Kräfteverschleiß zu mindestens einem Punkt zu nutzen.