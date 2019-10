Gabriele Rataj

Strausberg (MOZ) Als die Singegruppe der Lebenshilfe-Werkstätten Märkisch-Oderland die Bühne vor dem Palmengarten im Handelscentrum Strausberg bestieg, dauerte es etwas länger als bei anderen Künstlern. Doch als sie sang, "Komm, lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben ..." und davon, wie normal sie sind, da kam schon Gänsehautgefühl bei manchem Besucher auf.

Dazu kam noch eine Premiere: der erste gemeinsame Auftritt von Singe- und von Tanzgruppe, die beide jeweils mittwochs proben. Ob im Rollstuhl oder auf den eigenen Beinen und trotz begrenzten Platzes, die gestenreiche Choreografie von Maite Blasco und die von allen mit großer Leidenschaft vorgetragene musikalische Zeitreise erhielten begeisterten Beifall.

Diese, für die Teilnehmer aufregende und für das Publikum des verkaufsoffenen Sonntags eher ungewöhnliche Darbietung war Teil des thematisch diesmal auf Vereinspräsentationen zugeschnittenen Rahmens im Handelscentrum, initiiert von der Stadt Strausberg. Ob Verein, Interessengruppe, Arbeitskreis oder Bürgerinitiative – der Blick auf die zahlreichen Stände in verschiedensten Ecken der Passage zeigte: Diese kostenfreie Offerte wurde dankbar genutzt.

Was für unterschiedliche Interessen bedient werden können, wo Unterstützung gebraucht, Nachwuchs gesucht wird, konnten Interessierte an vielen Ständen erkunden. Dazu zwischen Eisessen und Einkauf zu bewegen, schien indes nicht gerade leicht. Beim Verein "Familiensport SRB", der in der Strausberger Turnhalle am Wäldchen u. a. Kids-Fußball anbietet, verführten ein Minitor und Bälle Jungs schnell mal zum Schuss. Doch die kamen aus Süddeutschland.

Segler hoffen auf Wiederholung

Am Tisch der noch jungen Kulturoffensive konnte man anonym Umfrage-Bögen zu Beförderung, Nachtleben und Freizeitangeboten in Strausberg ausfüllen. Das Interesse sei recht groß, sagte deren Vorsitzender Daniel Queißner. Der Fragebogen werde auch auf Facebook eingestellt, um möglichst viele Leute zu erreichen und am Jahresende ausgewertet.

Schwerer hatten es Nicole Müller-Freckmann und Yvonne Bollig einen Tisch weiter. Um Klimaschutz, Nachhaltigkeit und globales Denken geht es ihnen bei den drei Ideen-Ateliers, zu denen im Oktober eingeladen wird. Sie lockten mit Bouille-Limo und Bissap-Marmelade.

Zu spät erfahren hatte die Seglervereinigung Stienitzsee von diesem Tag. Auch er hat Nachwuchssorgen. So hofft Vorstandsmitglied Holger Leist auch auf einen 2. Tag der Vereine.