Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Nun ist die Zeit des Ruhens und der Erinnerung gekommen, leitete der Trauerredner am Sonnabend die Beisetzung von Gottfried Sponner ein. Der Eberswalder Bürger, der lange Jahre das Walzwerk Finow leitete, sich für Stahl Finow engagierte und bis vor ein paar Jahren in der Kommunalpolitik aktiv war, ist Ende September im Alter von 83 Jahren verstorben. Die Anteilnahme war groß: Mehr als 150 Weggefährten, Parteigenossen sowie Familienangehörige gaben ihm auf dem Waldfriedhof Finow die letzte Ehre. "Er hat sichtbare Spuren hinterlassen", bringt Bürgermeister Friedhelm Boginski die Lebensleistung Fred Sponners auf den Punkt. Er habe außergewöhnliches Format gehabt. Sein Blick fürs Wesentliche verschaffte ihm hohes Ansehen über Parteigrenzen hinweg. Sponner, der in den 50er-Jahren in die SED eintrat und später Mitglied der Linken war, pflegte sachliche Argumente und habe dabei immer das Verbindende gesucht.