Jörg Matthies

Schwedt Das Lob des Oderstadt- Trainergespanns galt nach dem Spiel vor allem dem Gastgeber für eine sehr engagierte Leistung und einen verdienten Erfolg. Die Niederlage sei "kein Beinbruch für uns. In der Hoffnung auf Entspannung der Verletztensituation spätestens nach der Winterpause werden wir alles dafür tun, bis Dezember ausreichend Punkte einzufahren, um uns weiterhin im oberen Tabellendrittel zu etablieren", sagte Co-Trainer Uwe Zenk nach der Partie.

Es mutet schon paradox an, dass das Coach-Duo Tomasz Lapinski/Zenk trotz der fünf Gegentore die Superleistung von Torhüter Bartosz Klonowski hervorhob. Concordia-Goalgetter Toni Hager dürfte nach dessen Glanzparaden schlecht geschlafen haben. Neben den Youngstern Bjarne Zenk und Markus Heise wusste beim FCS nur noch Manuel Fuchs teilweise zu überzeugen. Das Fehlen eines Stamm-Quartetts (Adamczak, Lemke, Donos, Kargol) sowie ein kränkelnder Philipp Ulrich machten sich mehr als deutlich bemerkbar.

Der Spielverlauf lässt sich anhand zweier Knackpunkte darstellen: Nachdem der Ex-Prenzlauer Bartosz Barandowski einen Schwedter Abwehrfehler nach eigenem Einwurf mit einem überlegten Schlenzer ins lange Eck zum 1:0 nutzte (16.), hätten die Gäste mit zwei klaren Chancen (Marcin Wawrzyniak/28., Fuchs/ 30.) ausgleichen müssen. Hagers Freistoß aufs lange Eck lenkte Klonowski dann großartig zur Ecke (31.). Diese kam zum (warum auch immer) frei stehenden Alexander Wuthe – 2:0 (32.).

Als der Ball eigentlich im Mittelfeld von Zenk geklärt war, ging Patrick Büchner inkonsequent in den Zweikampf, sodass erneut Barandowski ungehindert zum 3:0 einschießen durfte (42.). Keeper Klonowski verhinderte vor dem Pausenpfiff noch zweimal gegen Barandowski Schlimmeres.

Für die Schwedter galt es, sich nach Wiederbeginn zweikampfstärker und offensiv durchschlagkräftiger zu präsentieren. Michal Studzinski jagte allerdings den Ball aus fünf Metern über das Tor (47.). Wenig später entschied Klonowski mit klasse Fußabwehr eines der vielen 1-gegen-1-Duelle gegen Hager für sich. Jonas Ehm scheiterte ebenso aussichtsreich am Keeper (56., 57.).

Zwei Treffer lassen hoffen

Zenk und Fuchs trieben den FCS immer wieder nach vorn. Nach einem Foulspiel am Strafraum setzte Ulrich den Ball an der Mauer vorbei zum 1:3 ins Netz (58.). Damit nicht genug: Ulrich spielte einen Pass in die Tiefe zu Stud-­zinski, der mustergültig zum einlaufenden Wawrzyniak passte. Das 2:3 war perfekt – "ein schulbuchmäßiger Treffer", bewerteten die Verantwortlichen (60.).

Für die 20 Schlussminuten kam Nico Hanse nach langer Verletzungspause für Ulrich zum Comeback – solide unauffällig, aber mit großer Perspektive! Die 74. Minute wurde dann zum zweiten Knackpunkt: Nach Eckball von Wawrzyniak köpfte Radeslaw Stasiak den Ball gegen die Laufrichtung des Torhüters, doch rettete ein Abwehrbein die Gastgeber vor dem Ausgleich. Praktisch im Gegenzug spielte Büchner den Ball in die Füße der Concordia- Spieler – Nico Schulz vollendete zum vorentscheidenden 4:2.

Mit einem typischen Alles-oder-Nichts im Kopf standen fortan die Oderstädter sehr hoch, wollten sich gegen die drohende Niederlage stemmen. Gefährliche Konter liefen folgerichtig – gegen Schüsse von Wuthe (82.) und Barandowski (85., 86.) parierte Klonowski erneut stark. Gegen den unbedrängten Abschluss von Ehm war dann auch der Schlussmann machtlos (5:2/88.).

Noch einmal Uwe Zenk: "Ein verdienter Heimsieg für die Concordia – am Ende auch in dieser Höhe. Ein starker Klonowski reicht nicht für den Erfolg!"