Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Die 99 zahlenden Zuschauer waren sich nicht ganz sicher: Sollte man nun Mitleid mit den Strausberger Fußballern haben, oder war die 0:6-Niederlage verdient. Rostocks Trainer Axel Rietentiet sagte nach dem Spiel: "Ganz ehrlich, und ich will dem FC Strausberg nicht zu nahe treten, aber mit dem 0:6 sind sie wirklich noch gut bedient."

Strausbergs Trainer Christof Reimann saß nach dem Spiel fassungslos bei der Pressekonferenz und sagte kopfschüttelnd: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Für uns als Trainerteam ist das eine schlimme Situation. Ich habe das Gefühl, eine komplette Trainingswoche an den Spielern vorbeigesprochen zu haben. Wir haben schlecht verteidigt ..."

Und es klingt bestimmt auch seltsam, aber der FC Strausberg hatte gut begonnen. Nach knapp fünf Minuten gab es den schönsten Strausberger Spielzug im gesamten Spiel. Christopher-Lennon Skade spielte auf Matthias Reischert und dieser direkt auf Tino Istvanic. Das sah richtig gut aber der Ball ging knapp am Rostocker Gehäuse vorbei.

Die nächste gute Möglichkeit hatte Ilhan Sariboga, der aus vollem Lauf abzog. Und ob es tatsächlich zu dieser 0:6-Katastrophe gekommen wäre, wer weiß. Hätte der tolle Kopfball von Istvanic sein Ziel nicht verfehlt oder vielmehr Rostocks Torhüter Benjamin Voß den Ball nicht so großartig gehalten, das Spiel wäre eventuell ganz anders verlaufen.

Es wurde nichts mit dem Führungstreffer der Strausberger. Vielmehr war Rostock erfolgreich. Sascha Schünemann traf nach 40 Minuten. Als dann zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff Michel Ulrich zum 2:0 für Hansa traf, gingen bei den Strausbergern irgendwie alle Lichter aus. Es war wie ein Leberhaken beim Boxen, der die Strausberger getroffen hatte. Es lief nichts mehr zusammen.

Einfach und erfolgreich

Ganz anders die Gäste aus dem Norden, die plötzlich so richtig Spaß hatten. Sie zeigten, wie einfach und erfolgreich Fußball sein kann. Das 3:0 schoss wieder Ulrich, der einen schönen Pass von Henry Haufe annahm und einschoss. Dann nahm das Drama seinen Lauf. Völlige Unordnung im Abwehrzentrum ließ vor allem dem Rostocker Torjäger Henry Haufe große Möglichkeiten, sich an die Spitze der besten Torjäger der Liga zu schießen. Haufe schaffte einen Hattrick und hat nun acht Treffer in der Saison erzielt. Er darf sich selbst nur über die noch ausgelassenen Tormöglichkeiten ärgern. Einen solchen Vollstrecker hätte man in Strausberg auch gern. Aber vor allem wie die Tore zu Stande kamen, muss allen in Strausberg große Sorgen machen. Die Abwehr wirkte in vielen Situationen wie Statisten. Auch die Einstellung ließ dann zu wünschen übrig. Fast schon bezeichnend ein Ruf aus der Zuschauermenge: "Warum lauft ihr nicht hinterher." Es gab kaum noch Gegenwehr, mit einer Ausnahme: Marvin Jäschke.

Erlösung nach 90 Minuten

Der Schlusspfiff kam einer Erlösung gleich und mit nun 32 Gegentoren ist man gleichzeitig zur Schießbude der Liga geworden. Weiter geht es erst am 20. Oktober. Dann fährt der FCS zum SC Staaken, spielt danach zu Hause gegen den Brandenburger SC Süd und am 2. November bei Blau-Weiß Berlin. Und weil die Pause jetzt ansteht, hat Reimann für den Donnerstag ein Testspiel gegen die A-Junioren des BFC Dynamo angesetzt. Spielbeginn im Sport-und Erholungspark von Strausberg ist um 19.30 Uhr.

FC Strausberg: Marvin Jäschke – Alexander Sobeck, Tim Falk, Anton Hohlfeld, Ruben Pilumyan – Ilhan Sariboga (65. Maximilian Hinz), Mathias Reischert, Felix Angerhoefer (77. Meric Bölükbasi), Christopher-Lennon Skade, Metin Karasu (67. Farrih Habibli), Tino Istvanic