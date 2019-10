Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Nach fünf Niederlagen in Folge ist Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt wieder ein Punktgewinn gelungen. Der Vorletzte spielte beim favorisierten TuS Sachsenhausen 1:1 (0:1).

Gäste-Trainer Andreas Schmidt bescheinigte seinem Team eine ansprechende Leistung, mit der sogar noch mehr möglich gewesen wäre. Allerdings bemängelte er, dass seine Mannschaft in den entscheidenden Situationen nicht entschlossen genug gespielt habe. Zunächst lieferten die Eisenhüttenstädter den Randberlinern harte Gegenwehr, das Spiel war weitestgehend ausgeglichen.

Etwas gefährlicher hingegen waren zunächst die Sachsenhausener. Sie hatten in der 32. Minute Pech, als ihr Torjäger Andor Müller aus halblinker Position nur den Pfosten traf. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff ging TuS in Führung, als Schiedsrichter Toni Bauer ihnen einen Elfmeter zusprach. Christoph Krüger hatte Pascal Heidenreich im eigenen Strafraum behindert. "Das war eine strittige Situation. Aber da hat Christoph Krüger im Zweikampf zu sehr seinen Körper reingestellt, diese Situation hätte man auch anders lösen können." Andor Müller verwandelte den Elfmeter.

Engagiert aus der Kabine

Die Gäste gingen engagiert in die zweite Spielhälfte und erspielten sich in den anfänglichen sechs Minuten vier gute Einschusschancen. Eine davon nutzte nach Vorarbeit von Georges Florent Mooh Djike auf der linken Seite Sturmpartner Alexander Mauch. Nach dem Pass ins Zentrum hatte er noch Torwart Nick Schrobback ausgespielt und den Ball eingeschoben (51.). Für Mauch war es nach seiner Rückkehr zum FC Eisenhüttenstadt der erste Brandenburgliga-Treffer. Zwei Minuten später schoss Christian Siemund, der vor einer Woche den Berlin-Marathon in 2:59:59 Stunden absolviert hatte, knapp am Tor vorbei.

Brenzlig wurde es für die Gäste nach 65 Minuten, als der bereits verwarnte Mooh Djike wegen Meckerns die Ampelkarte sah und somit die Gäste in Unterzahl spielten. TuS versuchte es mit vielen langen Bällen, doch David Steinbeiß, Carsten Hilgers und Johann Krüger behielten im eigenen Strafraum die Lufthoheit. Glück hatten die Eisenhüttenstädter in der Schlussminute, als ein Gastgeber-Treffer wegen Abseits nicht gegeben wurde.

FC Eisenhüttenstadt: Martin Stemmler – Johann Krüger, Carsten Hilgers, David Steinbeiß – Lukas Szywala, Sven Naumann – Christoph Krüger (52. Hermann Wamba Tsafak), Christian Siemund, Maciej Piotr Ossowski (90.+1 Dominic Menzel) – Georges Florent Mooh Djike, Alexander Mauch

Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal) – Zuschauer: 250